De acordo com a promotora, a série de concertos portugueses começa a 28 de maio, no Teatro Virgínia de Torres Novas, e termina a 07 de junho, na Casa da Criativdade, em São João da Madeira.

Pelo meio, Adriana Calcanhotto estará no Convento São Francisco, em Coimbra (29 de maio), no Centro de Artes de Águeda (dia 30), na Casa das Artes de Famalicão (dia 31), no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria (4 de junho), no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra (5 de junho) e no Theatro Circo de Braga (6 de junho).

"Margem", editado em 2019, fecha uma trilogia que Adriana Calcanhotto dedicou à temática do mar, iniciada mais de duas décadas antes, em 1998, com "Marítimo", e prosseguida com "Maré", de 2008.

Em palco nos concertos em Portugal - tal como aconteceu em estúdio -, Adriana Calcanhotto estará acompanhada de Bem Gil, Bruno Di Lullo e Rafael Rocha.

Adriana Calcanhotto já tinha apresentado "Margem" no final de 2019 em Lisboa e no Porto.