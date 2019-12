O grupo norte-americano Aerosmith vai atuar a 6 de julho na Altice Arena, em Lisboa, no âmbito da digressão dos 50 anos da banda, revelou hoje a promotora Everything is New.

O pontapé de saída da tour será a 13 de junho na Itália, em Milão, no Festival iDays. Depois, segue-se o resto da Europa, onde Steven Tyler e companhia darão concertos pela Suíça, Bélgica, Espanha, Portugal, Reino Unido, entre outros. A digressão acabará na Alemanha, no dia 27 de julho. Os bilhetes para o concerto em Portugal, com preços entre 59 (no Balcão 2) e 95 euros (no 'Golden Circle'), vão ser postos à venda na próxima sexta-feira, pelas 09h00, nos pontos de venda oficiais ou em www.everythingisnew.pt. Antes da digressão, os Aerosmith vão continuar em residência na cidade norte-americana de Las Vegas, onde têm um calendário de 50 concertos. Formados no início da década de 1970 em Boston, os Aerosmith são apresentados como uma das mais bem sucedidas bandas de hard rock nos Estados Unidos, com mais de 100 milhões de álbuns vendidos, quase uma centena de certificados de platina e ouro e vários prémios conquistados, entre os quais quatro Grammy. Do grupo, desde os primeiros tempos, fazem parte Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton e Joey Kramer, aos quais se juntou pouco depois o guitarrista Brad Whitford.