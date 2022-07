O mundo de "Pretty Little Liars" começou, como muitos outros, nos livros. Sara Shepard foi a autora da saga e o primeiro (de um total de 16 títulos) chegou aos Estados Unidos em 2006. Quatro anos depois, foi adaptado para série pelas mãos de I. Marlene King, e foi aí que começou o verdadeiro BOOM! da saga. Por cá, passou no AXN White e, até há pouco tempo, era possível apanhares um ou outro episódio de "Pequenas Mentirosas" — a tradução para português que foi atribuída.

O teen drama conquistou muita gente, desde o público aos críticos. Entre outros títulos, ganhou 5 vezes consecutivas o Teen Choice para a Melhor Série de TV de Drama, o que fez com que ganhasse uma das primeiras fandoms de peso na Internet. Mas, afinal, que história é esta que prendeu tanta gente e que marcou o início da Geração Z e os últimos Millennials?

Ora, o enredo é fácil de explicar. Estamos em Ravenswood, uma pequena cidade na Pensilvânia, onde quatro amigas (Spencer, Hanna, Emily e Aria) fazem o seu melhor para lidar com o misterioso desaparecimento do quinto membro do grupo, Alison. A rapariga não deixou rasto depois de uma girls night e, apenas um ano depois, o seu corpo é encontrado sem vida e com poucas pistas sobre aquilo que poderá ou não ter acontecido. Enquanto tentam reaproximar-se para desvendar o mistério, e esconder segredos que as podem colocar na posição de suspeitas, as amigas começam a receber mensagens suspeitas assinadas por "A".

Ainda que, inicialmente, achassem que se tratava de um fantasma de Alison, rapidamente percebem que há alguém que sabe demasiado sobre o passado e o grande mistério passa a ser "Quem é A?". E a verdade é que ao longo de sete temporadas e 160 episódios (que, segundo o Bingeclock, demoram 6 dias e 16 horas a ver), há uma grande lista de suspeitos e foram as voltas e reviravoltas que nos prenderam tanto tempo à televisão. Se já viste a série, podes recordar alguns aqui (alerta spoilers!).

"Pretty Little Liars" foi imprevisível, ousada e caótica, ainda antes de sonharmos que vinha aí um "Riverdale" ou um "Elite". Mas, apesar dos grandes plot holes e das escolhas questionáveis para a evolução de algumas personagens, tudo funcionou. Aliás, se queres recordar tudo o que aconteceu na série, deixo-te este canal de YouTube que tem os melhores recaps (parte 1 e parte 2).

O fenómeno foi tão grande que, depois de a série original ter terminado em 2017, vieram dois spin-offs para complementar o que alguns achavam que ainda estava em falta. Mas nem "Ravenswood" nem "Pretty Little Liars: The Perfectionists" tiveram tanto sucesso quanto o original, e acabaram mesmo por ser flops que não passaram da primeira temporada. Agora, para tentar contrariar a tendência e voltar aos tempos de glória deste universo, chega "Pretty Little Liars: Original Sin", que estreia dia 28 de julho na HBO Max.

Para já não se sabe muito e o trailer desvenda pouco sobre aquilo que será igual ou diferente. Sabemos que vai haver na mesma um grupo de adolescentes, um desaparecimento misterioso e um/uma "A". Se vai ser tão bom quanto o original? Duvido, mas estamos cá para ver. O mais provável é que seja mais do mesmo que aconteceu com o reboot de "Gossip Girl" (que saiu há mais ou menos um ano). Mas prometo dar feedback assim que espreitar o primeiro episódio.