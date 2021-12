A distinção, atribuída pelo Guia Michelin Espanha e Portugal 2022, “reflete a qualidade superior do menu de autor, assinado pelo ‘chef’ Louis Anjos, e a singularidade do cenário” do restaurante “Al Sud”, entre campos de golfe e com vista sobre a baía de Lagos e o estuário do Alvor, lê-se num comunicado.

A atribuição das estrelas Michelin, numa cerimónia realizada em Espanha, na noite de terça-feira, identifica uma ‘cozinha de grande nível, compensa parar’ e foi atribuída aos restaurantes “Al Sud” (Lagos), “A Ver Tavira” (Tavira), “Cura” (Lisboa), “Esporão” (Reguengos de Monsaraz) e “Vila Foz” (Porto).

“É um grande orgulho receber esta distinção, decorridos apenas seis meses desde a abertura do restaurante. A nossa equipa acreditou desde o primeiro momento que poderíamos marcar a diferença, trabalhando com grande afinco e sentido de responsabilidade para proporcionar uma experiência gastronómica memorável aos nossos clientes”, lê-se na nota.

A carta do restaurante de ‘fine dining’ apresenta menus de degustação compostos por oito, dez ou doze momentos, com pratos confecionados com produtos da região, que vão desde o marisco e peixe, até à carne, fruta e legumes.

Entre os ingredientes que compõem a carta estão o atum rabilho, acompanhado com ostra da ria de Alvor, caviar ‘oscietra’ e maçã ‘granny’, carabineiro do Algarve com toucinho gordo e ‘codium’, os ‘noodles’ de porco ibérico com caldo do cozido, milhos de Monchique ou a framboesa do Algarve, manjericão e iogurte.

O restaurante “Al Sud” Palmares é resultado de um investimento da Kronos Homes e é o segundo restaurante do ‘clubhouse’ do ‘resort’.

“Nem a altura atípica em que vivemos nos limitou na prossecução da visão que temos para Palmares. Todo o desenvolvimento imobiliário, a construção de um novo ‘clubhouse’, e vários outros investimentos no ‘resort’, a conquista desta estrela Michelin é, por isso, um êxito de que muito nos orgulhamos”, refere Alda Filipe, diretora comercial da Kronos Homes em Portugal, citada no comunicado.

Situado no ‘clubhouse’ do resort, o restaurante tem capacidade para 24 pessoas e voltará a estar aberto em fevereiro.

Excecionalmente, abrirá na última noite de 2021 para um evento de fim de ano.

Em 2022, Portugal mantém todas as distinções anteriores e continua a não ter nenhum restaurante com a classificação máxima (três estrelas, ‘uma cozinha única, justifica a viagem’).

O país passa assim a contar com sete restaurantes com duas estrelas (‘cozinha excelente, vale a pena o desvio’) e 26 com uma estrela Michelin.

As distinções da edição do próximo ano do guia ibérico foram anunciadas na terça-feira numa gala no auditório do Palau des Arts Reina Sofía, em Valência, perante cerca de 600 convidados.