Esta semana, alterámos um bocadinho a rotina normal e o podcast Acho Que Vais Gostar Disto vai ter dois episódios especiais dedicados a dois filmes muito aguardados que estrearam recentemente nos cinemas: "Anatomia de Uma Queda" e "Vidas Passadas". Este é sobre o primeiro, sendo que o episódio referente ao segundo pode ser ouvido aqui.

"Anatomia de Uma Queda", da realizadora francesa Justine Triet, está nomeado para cinco Óscares (Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Atriz Principal, Melhor Argumento Original e Melhor Montagem) e é um daqueles filmes que demora o seu tempo (tem quase três horas), mas que nos leva a pensar no quão rápido somos capaz de julgar os outros e o quão influenciados somos na vida pelo que nos contam — sem questionar se as informações são parciais ou tendenciosas. No fundo, acreditamos no que queremos acreditar.

Sinopse oficial: Sandra (Sandra Hüller), uma escritora alemã, o seu marido francês Samuel e o filho Daniel (Milo Machado Graner, que segundo o Diário de Notícias é lusodescendente e filho de uma artista plástica de Paris de origens minhotas) vivem de forma isolada numa cidade remota dos Alpes franceses. Quando Samuel é encontrado morto na neve, caído do chalé, a polícia questiona se terá cometido suicídio ou se foi assassinado. E quando o caso chega a tribunal, não é só a credibilidade da viúva que é posta em causa; o seu trabalho e casamento também.