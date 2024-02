No último episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto, falou-se sobre "Vidas Passadas", filme que conta com duas nomeações para os Óscares (Melhor Filme e Melhor Argumento Original), esteve nomeado para cinco Globos de Ouro e faz parte de quase todas as listas dos melhores de 2023.

Esta semana, alterámos um bocadinho a rotina normal e o podcast Acho Que Vais Gostar Disto vai ter dois episódios especiais dedicados a dois filmes muito aguardados que estrearam recentemente nos cinemas: "Anatomia de Uma Queda" e "Vidas Passadas". Este é sobre o segundo, sendo que o episódio referente ao primeiro pode ser ouvido aqui. Escrito e realizado por Celine Song, "Vidas Passadas" é uma história de um triângulo amoroso que está a ser comparada à dos filmes de Richard Linklater (nomeadamente a trilogia "Antes do Amanhecer"/ "Anoitecer"/ "Meia-Noite", sendo curioso que a personagem de Julie Delpy se chame Celine) pela forma delicada e astuta como conta a história das personagens principais em três momentos diferentes das suas vidas (quando têm 12, 24 e 36 anos). Depois de uma estreia no já distante janeiro de 2023 em Sundance, "Vidas Passadas" chega finalmente às salas nacionais. Sinopse oficial: Nora (Greta Lee, a Stella de "The Morning show") e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância com uma ligação profunda, são separados depois de a família de Nora emigrar da Coreia do Sul. Duas décadas mais tarde, reencontram-se em Nova Iorque durante uma semana fatídica, onde confrontam noções de destino, amor e as escolhas que fazem uma vida, neste comovente romance moderno.