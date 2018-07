Para as artistas da dupla Anavitória, conhecida pelo êxito musical “Trevo (tu)”, o amor é o elemento que inspira as várias manifestações artísticas em que se aventuram. A longa-metragem “Ana e Vitória” não é exceção.

O filme, ao longo de quase duas horas, “fala sobre o amor de uma maneira tão leve, tão simples”, descomplica Vitória Falcão, um dos elementos da banda, em entrevista ao SAPO24. “É só disso que a gente fala”, sorri.

As “histórias não são tanto sobre a carreira. São mais sobre situações do quotidiano que a gente vive e de que a gente dá risada”, continua Ana Costa, o segundo elemento da dupla.

A exibição desta sexta-feira, dia 20, na sala principal do Cinema São Jorge, foi a estreia mundial e integra a 1.ª Mostra do Cinema do Brasil. As próprias artistas nunca tinham visto o filme completo, já com todas as edições já terminadas.

Trailer

“Estava a morrer de medo” da reação do público, revelou Ana Costa, no final, na conversa com o SAPO24. Mas, durante o filme, foi ficando “empolgada” de cada vez que a plateia, muito composta, dava gargalhadas, por perceber que o público “estava a gostar também”.

Os risos fazem jus à classificação da obra: comédia musical romântica. Embora tenha como pano de fundo a história de como Ana e Vitória se conheceram, fica o aviso: o filme “tem muito de inventado também”, revela Ana Costa ao SAPO24.

Ao lado, Vitória, na sua voz rouca, não resiste a acrescentar: “Como todo o tipo de arte nessa vida”.

“Era para brincar de fazer filme”



A ideia de fazer uma longa-metragem foi de Felipe Simas, empresário da dupla. “Desde o início, sempre achámos a história muito romântica”, conta ao SAPO24 o também produtor da obra.

“Já tínhamos a ideia de lançar o trabalho [disco] delas com um filme” e por isso há “muitos diálogos que foram tirados de situações reais mesmo” e que a equipa foi registando, explica Felipe Simas.

Na exibição de sexta-feira, depois do filme, Anavitória deram um breve concerto em que cantaram algumas das músicas lançadas no filme.

Ana e Vitória representam os respetivos papéis no filme, porque a ideia era, precisamente, “brincar de fazer filme”, conta Ana Costa.

O realizador Matheus Souza estudou as personalidades das artistas, para depois escrever o guião. Quando viram o resultado final, as cantoras identificaram-se muito com os diálogos e com os trejeitos e marcas pessoais retratados nas personagens de cada uma.