É neste programa que serão mostrados filmes de Petra Costa, Helvécio Marins Jr., Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro e André Novais Oliveira. Alguns deles estarão presentes numa mesa-redonda, no dia 11 de maio.

No “IndieMusic”, entre outros, será mostrado o documentário “Ela é uma música”, de Francisca Marvão, que contará com um concerto, no dia 10, nas Carpintarias de São Lázaro, com mulheres que fizeram e fazem o rock nacional: Lena d’Água, Adelaide Ferreira, As Gaijas, The Dirty Coal Train, Anarchicks, Panelas Depressão, Clementine, Decibélicas, Matriarca Paralítica e Aurora Pinho.

No IndieJúnior, um festival dentro do IndieLisboa, estão previstas duas sessões especiais para os mais novos: uma composta por ‘curtas’ clássicas do cinema polaco de animação, dos anos 1960, e um filme-concerto com um trio de músicos da Casa da Música a tocarem para filmes de Charles Chaplin e Buster Keaton.

No âmbito do festival será exibida em Portugal a vídeo-instalação “Walled Unwalled”, do artista jordano Lawrence Abu Hamdan, um dos quatro finalistas do prémio Turner 2019, anunciados na quarta-feira.

A obra, citada pelo júri do prémio, examina uma série de casos legais em que foram obtidas provas em paredes, portas e pavimentos, demonstrando que estas estruturas são reveladoras por si mesmas, e estabelecem cada vez menos barreiras entre o espaço público e privado.

Em 2016, o festival IndieLisboa apresentara outra curta-metragem de Hamdan, “Rubber Coated Steel”, um documentário sobre a morte de dois adolescentes palestinianos e a investigação feita pela organização Defence for Children International.

O IndieLisboa decorrerá até ao dia 12, na Culturgest, no Cinema São Jorge, na Cinemateca Portuguesa, no Cinema Ideal e nas Carpintarias de São Lázaro, onde desembocará a programação paralela de concertos e festas.