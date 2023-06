Uma das peças mais icónicas da princesa Diana será leiloada no fim de agosto pela Sotheby's, uma famosa casa de leilões norte-americana. As licitações para a camisola podem começar entre os 50.000 dólares (45.800 euros) e os 8o.000 dólares (73.000 euros).

A camisola em questão trata-se de uma peça de lã da marca Warm & Wonderful que a antiga mulher do rei de Inglarerra terá usado na década de 80. A camisola é conhecida por ter uma “ovelha negra” rodeada de várias ovelhas brancas num fundo vermelho.

Num comunicado de imprensa obtido pela CNN Internacional, Cynthia Houlton, chefe global de moda e acessórios da Sotheby's, sublinhou que “esta peça excecional, meticulosamente preservada, carrega os sussurros da graça, charme e o olhar aguçado para a moda da princesa Diana".

“É uma honra oferecer esta camisola histórica no nosso leilão inaugural de Ícones da Moda, colocando-o em diálogo com outras peças de vestuário memoráveis ​​e culturalmente importantes”, acrescentou.

Esta foi uma camisola criada pelas artistas Sally Muir e Joanna Osborne para a sua marca de malhas Warm & Wonderful, em 1979.

Quando a princesa optou por usar esta peça, a marca, na altura um pequeno negócio, acabou por ficar conhecida um pouco por todo o mundo. “Para nossa surpresa, a primeira vez que soubemos que a princesa Diana estava a usar a camisola foi quando a vimos na primeira página de um dos jornais de domingo”, revelaram Muir e Osborne no comunicado.

“A sua influência foi impactante quase imediatamente depois disso, levando a um aumento nas vendas e na consciencialização do público sobre a nossa pequena marca, pela qual seremos eternamente gratos”, acrescentaram.

Algumas semanas após o primeiro passeio de Diana com a roupa, Muir e Osborne receberam uma carta do Palácio de Buckingham informando-os de que princesa teria rasgado a camisola (um pequeno rasgo em um dos punhos que é visível nas imagens fornecidas pela casa de leilões) e solicitava assim um reparo ou substituição, de acordo com a Sotheby's.

O palácio devolveu a camisola aos estilistas, que tricotaram uma nova peça para Diana. Posteriormente, o palácio enviou aos designers uma carta de agradecimento.