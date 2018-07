Um vídeo feito em Norfolk, nos Estados Unidos, está a correr o Facebook: a polícia local dança ao som de 'Uptown Funk', de Bruno Mars. O desafio veio do Texas, mas a pesquisa mostra que o desafio já virou tendência. E se a moda atravessar o Atlântico, PSP?

Christopher Taveras, polícia em Norfolk, na Virgínia, decidiu aceitar o desafio que veio do Texas e o resultado espalhou-se pela Internet. Juntando todos os seus colegas de trabalho, incluindo oficiais, fez um vídeo — gravado apenas num take — em que juntos dançam o sucesso de Bruno Mars 'Uptown Funk' enquanto caminham pelos corredores da esquadra, até chegar ao exterior.

O primeiro a aparecer é Christopher, acompanhado por quatro polícias. Depois deles, aparece outro grupo que, usando cones cor de laranja como 'trompetes', continuam com as suas coreografias individuais. Cada vez mais pessoas vão sendo adicionadas ao vídeo até que os bombeiros da cidade entram em cena.

De acordo com a publicação no Facebook, a polícia de Nortfolk foi desafiada pelo Departamento de Polícia de Corinth, no Texas. Agora, seguindo o jogo, já são conhecidas as próximas nomeações: cabe aos Departamentos de Polícia de Seattle e Virginia Beach, à Norfolk Constabulary e à Polícia Metropolitana de St. Louis Metropolitan continuar a dançar.

Mas antes de seguir em frente, vale a pena recordar alguns departamentos que aceitaram o desafio e já deixaram as suas versões nas redes sociais.

A começar por quem lançou o desafio a Norfolk...

Passando pelo departamento de polícia de Aubrey...

E sem esquecer o departamento de Hickory Creek, que preferiu uma abordagem mais minimalista...

Por cá, as forças policiais costumam ter uma forte presença nas redes sociais, envolvendo também os cidadãos nas suas iniciativas, como foi o caso da escolha do nome de um gato abandonado na PSP de Rio de Mouro.

No que diz respeito a desafios, a PSP também entrou no #mannequinchallenge, com o objetivo de lembrar que os agentes são milhares, sem pausas, 365 dias por ano e 24 horas por dia, a trabalhar pela segurança de todos.

E já que também se iniciaram nas cantorias, ao estilo de Hickory Creek, desejando "bom dia" aos seguidores do Facebook ao som de Amar Pelos Dois de Salvador Sobral, fica o desafio: Então, PSP, é desta que metemos uma esquadra inteira a dançar?