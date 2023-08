Yamamoto – que trabalhou com realizadores como Satoshi Kon, Mamoru Hosoda e Makoto Shinkai – morreu a 19 de agosto na sua casa em Saitama, a norte de Tóquio, anunciou o seu filho mais velho, Takao Yamamoto, numa declaração nas redes sociais, na segunda-feira.

O seu primeiro trabalho como diretor artístico foi na série “Conan, o Rapaz do Futuro” (“Mirai Shonen Konan”, 1978), realizada por Hayao Miyazaki para o estúdio Nippon Animation, que chegou a Portugal nos anos 1980, exibida pela RTP.

Em 1985, Miyazaki convidou-o a juntar-se ao seu novo estúdio, o Studio Ghibli, para participar na produção de “O Castelo no Céu” (“Laputa”, 1986), e participaria em numerosas obras de Miyazaki ou do seu parceiro Isao Takahaya, incluindo “Grave of the Fireflies” (“Hotaru no Haka”, 1988) e a “Princesa Mononoke” (“Mononoke Hime”, 1997).

Yamamoto também trabalhou como diretor de arte e artista de fundo em filmes de culto como “Perfect Blue” (1997), de Satoshi Kon, “A Rapariga que Saltou no Tempo” (“Toki wo Kakeru Shojo”, 2005), de Mamoru Hoshoda, e “O Tempo Contigo” (“Tenki no Ko”, 2019), de Makoto Shinkai, que estabeleceram a perceção das suas nuvens características, apelidadas de “nuvens Nizo”.

Nascido em 27 de junho de 1953 na ilha de Goto, no sudoeste da província de Nagasaki, Yamamoto mudou-se para Tóquio depois de estudar arquitetura e pintura numa escola secundária em Gifu, no centro de Tóquio, para se formar na Faculdade de Design da capital.

Yamamoto também se juntou à Telecom Animation Film, onde foi responsável pelos cenários do filme “O Castelo de Cagliostro” (“Lupin III: Kariosutoro no shiro”, 1979).