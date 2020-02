Na página oficial da Fundação de Serralves, é feito um apelo a “mulheres de todas as idades e de todos os países do mundo” para que enviem “um testemunho se alguma vez foram prejudicadas por serem uma mulher”.

“Escreva o seu testemunho na sua língua, nas suas próprias palavras, e de forma tão aberta quanto desejar. Pode assinar o seu primeiro nome, mas não escreva o nome completo. Envie uma fotografia apenas dos seus olhos”, acrescenta o texto, que replica o apelo já feito antes, a nível internacional, pela artista, para a instalação “Arising”, que será exibida pelo mundo fora e estará incluída, no Porto, na exposição “O Jardim da Aprendizagem da Liberdade”, em Serralves.

O apelo tinha sido feito para mostras anteriores da artista, pelo menos desde setembro do ano passado, quando publicou semelhante mensagem na conta de Twitter, referindo que a instalação vai continuar a crescer. O envio deve ser feito por correio físico ou por ‘email’ para call@imaginepowerarising.com.

Igualmente na página de Serralves encontra-se o apelo a artistas portugueses para que participem “no ‘evento da água’ (um dos que acontecem na exposição), criando com [Yoko Ono] uma escultura da água, através da submissão de um recipiente mais pequeno do que uma caixa de pão ou de uma ideia de contentor para água, que constituirá metade da escultura”.

“Yoko fornece a outra metade: a água. A escultura será creditada como escultura da água de Yoko Ono e do/a artista, e estará exposta durante o período da exposição”, pode ler-se no mesmo texto, que pede que contributos sejam enviados para yokoono@serralves.pt.

Também este trabalho tem sido apresentado em várias instituições internacionais, com a participação de artistas locais.

“’Yoko Ono: O jardim da aprendizagem da liberdade’ é uma vasta exposição dedicada ao trabalho da icónica artista Yoko Ono, que reúne objetos, obras em papel, instalações, performances, gravações em áudio e filmes, além de materiais de arquivo raramente vistos. A mostra apresenta um abrangente panorama da multifacetada produção desta artista pioneira da arte conceptual e da performance que durante os primeiros anos de sua extensa carreira viveu entre Nova Iorque, Tóquio e Londres, tendo tido um papel precursor no desenvolvimento do conceptualismo, da arte performativa e do filme experimental a nível internacional”, escreve Serralves.

A exposição de Yoko Ono vai estar patente em Serralves entre os próximos dias 02 de abril e 11 de outubro.