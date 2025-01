A peça, assinada pelo encenador e dramaturgo João de Brito, transporta para os palcos o célebre ensaio de Carlo M. Cipolla. Este texto, que combina humor, filosofia e política, reflete sobre o impacto do comportamento humano na sociedade e o maior inimigo da humanidade: a estupidez.

'As Leis Fundamentais da Estupidez Humana' contam com um elenco de excelência, composto por João de Brito na interpretação, Noiserv na música e Raquel Fradique no desenho, que dão vida a esta narrativa.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" irá trazer todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Segundo a sinopse tudo acontece no ano de 1973 quando "o historiador económico italiano definiu, de forma bastante cómica, o comportamento humano baseado nas nossas ações e nas consequências que elas têm nos outros. Para Cipolla, o grande perigo da humanidade é a estupidez e os estúpidos, pessoas que conseguem prejudicar-se a si próprias e aos outros e que, infelizmente, proliferam em todos os quadrantes da sociedade. 50 anos depois, João de Brito, decidiu levar à cena este texto filosófico e político, colocando a ação num talho e chamando várias artes para o acompanhar na encenação, num espetáculo que se propõe ser ao mesmo tempo, uma reflexão sobre os nossos tempos e sobre o maior dos nossos inimigos, a estupidez", refere a produtora.

Estas seis apresentações exclusivas são uma co-produção da Força de Produção e do LAMA Teatro.

Os bilhetes já se encontram à venda e podem ser adquiridos aqui. Os lugares custam 18 euros no Villaret.