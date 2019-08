A atriz, de 15 anos, estará no Passeio Marítimo de Algés no dia 15 de setembro “para partilhar a sua experiência no mundo da Televisão e Cinema num painel de Q&A [perguntas de respostas] e tirar fotografias e dar autógrafos aos fãs”, de acordo com a organização da Comic Con Portugal num comunicado hoje divulgado.

Millie Bobby Brown estreou-se como atriz em 2013 na série de televisão “Era uma vez no país das Maravilhas”, tendo depois disso tido pequenas participações em séries como “NCIS: Investigação Criminal”, “Anatomia de Grey” e “Uma Família Muito Moderna”.

É com o papel de Eleven, em “Stranger Things”, que atinge a popularidade. Aos 13 anos, recebeu uma nomeação de Melhor Atriz Secundária numa Série de Drama nos Emmy.

A série, passada na década de 1980 e que remete para vários filmes de culto dessa época, é um original da Netflix, cuja primeira temporada se estreou em 2016.