Escolhidos de entre um total de 124 romances, os 13 livros foram escritos em oito idiomas, por autores provenientes de 11 países, publicados por 11 editoras diferentes e convertidos em inglês por 17 tradutores, destaca a organização do prémio no seu ‘site’.

Composta por seis escritores homens e sete mulheres, esta primeira lista de finalistas inclui três livros que já foram editados em Portugal - “Serotonin” (“Serotonina”), do escritor francês Michel Houellebecq, “Mac and His Problem” (“Mac e o seu contratempo”), do espanhol Enrique Vila-Matas, e “Little Eyes” (“Kentukis”), da argentina Samanta Schweblin, esta última repetente nas nomeações para o prémio Booker, depois de em 2019 ter sido escolhida por “Mouthful of birds” e em 2017 por “Fever dream”.

Outros dois autores com obra publicada em português, mas cujos romances nomeados não chegaram ainda ao mercado livreiro nacional são o norueguês Jon Fosse, com “The Other Name: Septology I – II”, e o alemão Daniel Kehlmann, com “Tyll”.

Os restantes romances finalistas da ‘longlist’ são “Red dog”, do sul-africano Willem Anker, “The Enlightenment of The Greengage Tree”, da iraniana Shokoofeh Azar, “The Adventures of China Iron”, da também argentina Gabriela Cabezón Camara, “The Eighth Life”, da escritora Nino Haratischvili, natural da Geórgia, “Hurricane Season”, da autora mexicana Fernanda Melchor, “The Memory Polisse”, da japonesa Yoko Ogowa, “Faces on the Tip of My Tongue”, da francesa Emmanuelle Pagano, e “The Discomfort of Evening”, da holandesa Marieke Lucas Rijneveld.