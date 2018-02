Os canadianos BadBadNotGood juntam-se em julho ao cartaz do festival EDP CoolJazz, que decorrerá este ano em Cascais.

O concerto do grupo, conhecido pela improvisação jazzística, "com groove do futuro" e "atitude rock'n'roll", acontece a 17 de julho no Parque Marechal Carmona, em Cascais.

Dos BadBadNotGood fazem parte Matthew Tavares (teclado), Chester Hansen (baixo), Alex Sowinski (bateria) e Leland Whitty (saxofone). Em cada um dos quatro álbuns de estúdio têm contado com colaborações vocais, nomeadamente de nomes como Sam Herring, dos Future Islands, Frank Ocean e Tyler the Creator.

No ano passado estiveram no Vodafone Paredes de Coura, recorde aqui o concerto.

O 15.º EDP CoolJazz, que decorrerá ao longo de julho no Parque Marechal Carmona e no Hipódromo de Cascais, conta já com as atuações de David Byrne, Gregory Porter, Van Morrison e Jessie Ware.