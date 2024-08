“É com muita alegria que vejo o tema ‘O Quarto’ referido na tão prestigiada ‘playlist’ de verão do ex-presidente Barack Obama, onde constam os seus temas preferidos dos últimos tempos”, afirmou Carminho, em comunicado hoje divulgado.

“O Quarto”, uma letra de Carminho, que a gravou na melodia do Fado Pagem, de Alfredo Marceneiro, faz parte de uma lista de 44 temas onde se encontram nomes como Bad Bunny, Bob Dylan ou Beyoncé.

Da lista, entre outros, fazem parte, “If you Love Somebody set Them Free”, de Sting, “Why Don’t You”, por Cleo Sol, “Million Dollars Baby”, de Tommy Richman, ou “Unsuffer me”, por Lucinda Williams.

“Ser a primeira portuguesa na ‘playlist’ de verão de Barack Obama deixou-me muito feliz, acentuando orgulho imenso que é para mim cantar o fado, cantar em português”, acrescentou a fadista.

Há anos que Barack Obama partilha as suas listas de músicas e de livros preferidos, aumentando assim a exposição de artistas mais desconhecidos de alguns públicos.

Carminho interpreta o fado “O Quarto” no filme “Pobres Criaturas” (2023), de Yorgos Lanthimos, que viu a banda sonora nomeada para um Óscar.

Em entrevista à agência Lusa no começo do ano, Carminho recordou que participou na rodagem de “Pobres Criaturas” em 2021, num estúdio em Budapeste, numa altura em que estava a preparar o álbum “Portuguesa”.

Carminho contou que o realizador, bem informado sobre fado, queria para o filme uma certa “ligação entre o tradicional e a imagem contemporânea” e pediu-lhe ainda que tocasse guitarra portuguesa, o que para a fadista foi uma estreia e é uma experiência ainda rara entre as mulheres.

“O filme fala muito sobre feminismo e desconstrói posições mais ortodoxas entre homens e mulheres e o fado foi moldado durante muitos anos por posições muito definidas: a mulher canta, os homens gerem a casa de fados, tocam, fazem os poemas. Ele [o realizador] quer desconstruir essas construções mais calcificadas. Eu também sinto que esse é o meu papel”, explicou a cantora.

O álbum “Portuguesa”, que abre com o fado “O quarto”, foi publicado em março de 2023, enquanto o filme “Pobres Criaturas” teve uma estreia mundial, premiada, em setembro de 2023 no festival de Veneza.