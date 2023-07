Não têm sido anos fáceis para a sétima arte. Primeiro, uma pandemia interrompeu toda a produção cinematográfica e atrasou estreias de grandes blockbusters. De seguida, foi necessário não só adaptar a forma de fazer filmes (para cumprir normas de segurança), como convencer milhões de pessoas que se tinham habituado ao conforto doméstico do streaming que a experiência numa sala de cinema ainda era algo que valia a pena investirem.

Nos últimos dois anos, muitos têm preconizado o fim do cinema como o conhecemos (com alguns argumentos fortes), mas o verão de 2023 trouxe um conjunto de estreias que fez lembrar outros tempos, em que novos filmes eram sinónimos de um ecrã gigante, com lançamentos como “Fast X”, “A Pequena Sereira”, “Across The Spiderverse”, “Indiana Jones 5”, “Missão Impossível 7” e para fechar com chave-de-ouro “Barbie” e “Oppenheimer”, no mesmo dia.

O melhor fim de semana de sempre

Até ao passado fim de semana, os cinemas portugueses estavam a ter um trimestre bastante positivo. “Fast X”, o décimo capítulo de Velocidade Furiosa, gerou 4 milhões de euros em receitas com mais de 680 mil pessoas espetadores. O live-action de “A Pequena Sereia” levou mais de 350 mil pessoas às salas de cinema, tendo gerado 2 milhões de euros em receita. “Indiana Jones and The Dial of Destiny” e “Spiderman Across The Spiderverse” ultrapassaram ambos os 200 mil espectadores e a barreira do 1 milhão de euros em receita. Mesmo a estreia mais recente, “Mission Impossible: Dead Reckoning Part I” tinha dado bons sinais, tendo ultrapassado a barreira do 1 milhão de receitas e os 180 mil espetadores, depois dos primeiros sete dias em exibição.

No entanto, nenhum destes filmes tinha quebrado recordes e tanto em Portugal como no resto do mundo todos os olhos estavam colocados no final da terceira semana de julho com a estreia em simultâneo de “Barbie” e “Oppenheimer”. Criou-se uma hashtag (#Barbenheimer), desenvolveram-se campanhas conjuntas de comunicação com os elencos de ambos os filmes a falarem uns dos outros, fizeram-se apostas e agora restava esperar pelos primeiros resultados.

Por cá, registou-se o melhor fim de semana de sempre nas salas de cinema portuguesas (quinta a domingo) com 2,5 milhões de euros em receita, em grande parte atribuída aos dois filmes que passaram a estar em exibição. “Barbie” levou 189 mil pessoas às salas de cinema que contribuíram com 1,2 milhões de euros em bilheteira. “Oppenheimer” levou 80 mil espectadores às salas (e aos IMAX existentes), gerando mais 500 mil euros em receitas.

Nos EUA, o mercado-referência, este foi o quarto melhor fim de semana de sempre com 311 milhões de dólares de bilheteira, superado apenas pelas estreias de “Star Wars: The Force Awakens” (2015), “Avengers: Infinity Wars” (2018) e “Avengers: Endgame” (2019), de acordo com dados do The New York Times.

Já voltou a estar tudo bem com o cinema?

Longe disso. A atual greve conjunta dos guionistas e atores de Hollywood levou novamente à interrupção de filmes e séries e está mais uma vez a obrigar um reajuste nos calendários de lançamento de plataformas de streaming e, claro, de cinemas no mundo inteiro. Isto pode significar que o próximo verão e mesmo o ano de 2024 como um todo poderá trazer um panorama bem diferente daquele observado nos últimos meses.