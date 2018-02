O livro de memórias da anterior primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, intitulado “Becoming”, é publicado em Portugal, no dia 13 de novembro e, simultaneamente, em 24 línguas, anunciou a editora Objectiva, que chancela a obra.

“Ainda sem título definitivo em português - na língua original a obra intitula-se ‘Becoming’ -, o livro de Michelle Obama será lançado em Portugal nos formatos físico e digital pela Penguin Random House Grupo Editorial, com o selo editorial da Objectiva”, lê-se no comunicado da editora, do grupo Penguin Random House.

A editora portuguesa refere que Michelle Obama “apresenta-se como uma das mulheres mais emblemáticas e incontornáveis da nossa era”, tendo sido “uma poderosa defensora de mulheres e meninas nos Estados Unidos e em todo o mundo, tendo mudado drasticamente a forma como as famílias procuram uma vida mais saudável e ativa”.

“Nas suas memórias, uma obra de reflexão profunda”, Michelle Obama aborda a infância na zona sul de Chicago, como equilibrou as exigências da maternidade e o trabalho, até ao tempo passado num dos endereços mais famosos do mundo”.

“Escrever ‘Becoming’ tem sido uma experiência profundamente pessoal. Permitiu-me, pela primeira vez, o espaço para refletir honestamente sobre a trajetória inesperada da minha vida. Neste livro, falo sobre as minhas raízes e como uma menina da zona sul de Chicago encontrou a sua voz e desenvolveu a força, de forma a usá-la para capacitar os outros”, afirma a antiga primeira-dama norte-americana, citada pela editora portuguesa.