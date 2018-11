Luís Nunes, que assina com o nome artístico Benjamim, vai dar uma aula aberta na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa (UNL) sobre a sua carreira de produtor musical. A aula decorre no dia 27 de novembro, é dada a propósito das comemorações do 40.º aniversário da Faculdade.

“Do estúdio para a estrada” é o título desta aula, com início marcado às 18 horas e deverá ter duração de uma hora e meia, com espaço para perguntas. Benjamim vai fazer-se acompanhar de computador e guitarra para falar (e cantar) sobre os desafios do trabalho de estúdio.

Autor de álbuns como “Auto-rádio” e “1986”, o músico divide a carreira de cantautor com a de produtor musical. Para além de tratar em estúdio das suas próprias criações, Benjamim produziu nos últimos anos discos para artistas como Joana Espadinha, Flak, Cassete Pirata, Márcia, Noiserv, Joana Barra Vaz, Golden Slumbers e Frankie Chavez.

Para além de explicar como é que se processa o trabalho de um produtor musical, o artista vai contar algumas das histórias sobre estas colaborações durante esta Masterclass, de entrada livre e aberta ao público em geral.

João Tordo, Gabriela Canavilhas, Rodrigo Guedes de Carvalho, Luís Pedro Nunes, Rui Tavares, Bárbara Bulhosa e Ana Paula Zacarias são algumas das personalidades que já passaram pela FCSH-UNL desde março deste ano, na iniciativa “40 Anos. 40 Masterclasses”. As comemorações terminam no dia 30 de novembro com uma festa na Reitoria que junta antigos alunos, professores, investigadores e funcionários e com a apresentação de um mural com a cronologia da história da Faculdade.

