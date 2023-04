As comemorações dos 40 anos da Biblioteca Municipal de Alvito arrancam na quinta-feira e prolongam-se até domingo, revelou a câmara municipal em comunicado enviado à agência Lusa.

Para assinalar a data, a biblioteca alentejana tem patente, entre os dias 20 de abril e 31 de maio, uma exposição temática, “onde serão relembrados alguns dos momentos marcantes na história” do espaço.

A mostra recorre a “registos fotográficos que constatam a dinâmica de atividades e os serviços disponibilizados, ao longo de quarenta anos, neste concelho”, acrescentou a autarquia.

Também patente na biblioteca municipal, até domingo, vai estar a exposição “A Fábrica de Imagens”, de Alain Corbel, tendo por base ilustrações do autor em livros de escritores portugueses, “assim como imagens mais pessoais realizadas desde a sua recente instalação no Alentejo”.

O ilustrador bretão vai estar em Alvito na sexta-feira, para dinamizar os ateliês “O Universo do papel cortado”, às 14:00, e “De tudo se faz uma imagem”, pelas 15:30, este último a repetir às 11:00 de domingo.

O programa do aniversário da biblioteca municipal começa na quinta-feira, com duas sessões de histórias dinamizadas por Elsa Serra, às 10:30 e às 11:30, enquanto pela tarde tem lugar a oficina “Cantando espalharei”, com a encenadora Gisela Cañamero e baseada nos poemas de Luís de Camões.

Para sexta-feira está prevista, às 10:30, a apresentação do livro "Tomás, um aluno top", com a presença do autor, Hélder Rosado, seguindo-se, às 12:00, a assinatura de um protocolo de cooperação entre a câmara municipal e o Agrupamento de Escolas de Alvito, para ser criada a Rede de Bibliotecas de Alvito.

A sessão “Histórias cantadas e dançadas”, com Elisa Rosado e Ana Rita Santos, às 11:00, marca o início do programa no sábado.

Neste dia será ainda apresentado, às 15:00, o livro "O Marquês Barão de Alvito", de Alexandra Forjaz, e pelas 16:30 terá lugar o espetáculo de conto, poesia e música “Paz, Poetas e Pombas”, de Ana Sofia Paiva e Marco Oliveira, que evoca a obra de José Afonso.

As comemorações dos 40 anos da Biblioteca Municipal de Alvito terminam no domingo, com o espetáculo de marionetas “As minhas mais”, de Manuel Dias (12:15), e a apresentação da antologia "Poetas do Alentejo" (15:00).

A fechar a iniciativa, às 16:30, a contadora de histórias Cristina Taquelim e as músicas Celina da Piedade e Ana Santos apresentam “Vai de Centro de ao Centro”, espetáculo “onde se partilham memórias, cantigas e histórias com idades maiores”.

A Biblioteca Municipal de Alvito começou a funcionar em 1983, num edifício da atual Conservatória do Registo Civil, Predial e Cartório Notarial.

Em 2004, fruto de um contrato-programa estabelecido entre o município e o Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, passou para as atuais instalações, num projeto a cargo dos arquitetos Nuno Gomes da Silva e Eugénio Castro Caldas.