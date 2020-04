Era uma das grandes apostas da TVI para a grelha dos primeiros seis meses do ano, mas a pandemia global do coronavírus obrigou ao seu adiamento.

Chegará dia 26 de abril à televisão, num formato condicionado pela atualidade e em dois momentos.

O primeiro momento é exatamente aquele que vai para o ar este domingo e terá o nome de “Big Brother Zoom”. Os 20 participantes estarão isolados em apartamentos na Grande Lisboa, não vão ter contacto com o exterior e só poderão falar através do programa de conversação Zoom.

Depois, em data a anunciar, o programa passará ao segundo momento, quando os concorrentes se juntam na já anunciada casa da Ericeira para a interação real que caracteriza o formato. Antes disso, cada um dos participantes fará dois testes à Covid-19.

As 'novas regras do jogo' foram explicadas esta segunda em conferência de imprensa. “Houve coisas que não estavam nos nossos planos e tivemos que nos ajustar”, explica Nuno Santos, citado pelo Observador (conteúdo Premium).

“Uma das frentes do nosso trabalho foi salvaguardar a integridade dos concorrentes, e agora vamos sujeitá-los a um período de quarentena rigoroso, um trabalho acompanhado por uma empresa certificada, que vai monitorizar e garantir que tudo está a ser feito de acordo com as instruções da Direção-Geral da Saúde", explicou ainda o diretor de programas da TVI, agora citado pela NIT.

Cláudio Ramos será o apresentador desta edição. Maria Botelho Moniz, Mafalda de Castro, Marta Cardoso e Ana Garcia Martins também farão parte da equipa que estará a conduzir e a comentar o formato.