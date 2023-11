A Bike bakery foi criada por Luiz André Alvim e as sócias Lilia Fortuna e Helena Stewart que segundo um comunicado enviado ao SAPO24, declararam que os melhores pães da cidade saem dos 33 metros quadrados da sua padaria no bairro da Bica, em Lisboa.

Como especialidade revelam que tem pães feitos como antigamente: "usando apenas farinha, água, sal e tempo, com o compromisso de uma produção saudável, 100% natural, com um glúten extremamente digerível, baixo índice glicémico e muito sabor".

Tudo é feito 100% com fermentação natural de massa mãe. Sem adição de fermento industrial [fermento de padeiro] ou qualquer aditivo. Além disso, todos os produtos levam entre 24 e 72 horas para ficarem prontos, sendo que a padaria usa apenas farinha portuguesa de moleiro moída na pedra, que é produzido pela família Paulino Horta, de Alenquer, com mais de 300 anos de tradição em moagem. Todos os insumos são naturais e praticamente tudo o que é usado na Bike Bakery é produzido na própria padaria ou por pequenos produtores locais, dizem.

Revelam ainda o seu segredo para trabalhar o glúten através da ação de enzimas e com a ajuda do álcool e ácidos produzidos pela fermentação, o glúten é degradado até se tornar extremamente digerível. As enzimas também são responsáveis por quebrar o ácido fítico ou fitatos (que são um anti-nutriente), disponibilizando mais micronutrientes no produto final. “O tempo do processo também faz com que o amido, que é um açúcar complexo e que provoca picos de glicemia, seja quebrado em açúcares simples, que serão consumidos pelas leveduras e lactobacilos presentes na massa mãe, fazendo com que o nosso pão tenha um índice glicêmico mais baixo”, descreve Luiz André, que se formou em gastronomia em 2011, pela Alain Ducasse Formation e, no início da faculdade, começou a panificação de fermentação natural.

Luiz André, Lilia Fortuna e Helena Stewart têm uma expectativa: alcançar um grande número de pessoas, gente que se preocupa com uma alimentação saudável. Sejam moradores ou quem está de passagem. Eles acreditam que comida é afeto e afeto é para ser compartilhado. “Queremos que a Bike Bakery seja um must go. Além dos pães primorosos, do preparo cuidadoso, fazemos questão de um atendimento acolhedor. Lisboetas e viajantes podem sentir isso logo na primeira visita”, conta Lilia, que tem experiência de mais de duas décadas na área de gastronomia.

Já a outra sócia, Helena Stweart, deseja ganhar clientes no bom e velho boca a boca. “Queremos criar esse grupo fiel de pessoas que não abrem mão da qualidade do alimento, pessoas que valorizam os pequenos produtores. Fazer da nossa padaria um ponto de encontro de gente alegre, divertida. O espaço vai ficar pequeno!”, diz, e acrescenta que também atua na Rede Muda – Outras Economias, uma moeda social complementar, criada para o exercício de economias solidárias, ativada por ações culturais, sociais, socioambientais e educativas.

A Bike bakery localiza-se na Rua dos Cordoeiros, número 14, na Bica, em Lisboa e está aberta de terça a sábado, das 10h00 às 18h00.