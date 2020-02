Sob o título de “The Best of Fantas”, o festival internacional de cinema do Porto vai ainda exibir “Drácula de Bram Stoker”, de Francis Ford Coppola, recordando que ambos os trabalhos marcaram presença no evento, em 1983 e 1993, respetivamente.

Na quinta-feira, o Fantasporto celebra os 40 anos de “O Touro Enraivecido”, de Martin Scorsese, dando-se a abertura oficial na sexta-feira, numa noite em que é exibido “Adverse”, de Brian Metcalf, e “A Night of Horror: Nightmare Radio”, de múltiplos realizadores, enquanto no pequeno auditório é apresentado “Our Evil”, de Samuel Galli, e “Still/Born”, de Brandon Christensen.

A escolha do homenageado com o Prémio Carreira deste ano recaiu sobre o realizador galês Julian Richards, que a organização destacou como “um dos maiores distribuidores de cinema fantástico do mundo”, e uma “pessoa de grande empenho na divulgação” desse género, com a exibição de vários filmes da sua autoria e da sua companhia Jinga Films.

Sobre o cinema nacional, o festival apresenta este ano duas competições: o prémio cinema português — melhor filme e o prémio cinema português — melhor escola, em que os filmes para a primeira foram uma seleção da organização e os da segunda foram escolha das próprias instituições.