“Qual a mulher no mundo da música que anda assim com o corpo mais à mostra, com tatuagens, pelos? Que dança sensual? Que faz e que diz o que quer? Cá não tens”. Palavras de Blaya, a cantora, compositora e dançarina que foi a primeira mulher portuguesa a atingir o número 1 no Spotify com “Faz Gostoso”. E não fomos só nós em Portugal que amámos a canção: no mundo pré pandemia, em 2019, Madonna e Anitta fizeram um remake deste tema, portanto é caso para dizer que a convidada desta semana está entre a realeza da música mundial.

O seu novo single “Colchão” promete ser também a banda sonora deste verão, mas antes de se fazer à estrada para os tão ansiados concertos ao vivo que a pandemia pouco permitiu nos últimos dois anos, Blaya esteve à conversa com Patrícia Reis e Paula Cosme Pinto. São 50 minutos de conversa desempoeirada, onde levanta o véu sobre como, sem pensar muito nisso, no fundo sempre quis ajudar a mudar o mundo das mulheres à sua volta: “A minha mãe é o meu maior exemplo. Cresci a ver a minha mãe a trabalhar muito, a trazer coisas para casa, a ser sempre muito forte. É isso que quero passar às outras mulheres: vocês conseguem ser fortes também!”.

