10 de junho, Dia de Portugal e das Comunidades. Foi este o dia que o Continente adotou simbolicamente desde há dois anos para celebrar os principais laços que ligam a marca aos seus consumidores. A iniciativa #BomParaPortugal – em que o Continente se compromete a retribuir de volta o que Portugal lhe dá – foi lançada exatamente há dois anos. “A 10 de junho de 2019 agradecíamos a confiança que os consumidores depositaram em nós e assumimos o compromisso de continuar a alimentar essa ligação. Em 2020, destacámos as coisas boas que o país nos ofereceu e como isso se tornou sinónimo de uma relação recíproca: se é bom para quem produz e para quem compra, é bom para Portugal. Este ano, quisemos partilhar com o país vários temas relevantes para todos, como a alimentação saudável e a sustentabilidade, mas também incluir um momento festivo de união e esperança, que coincide com a participação da Seleção Nacional no Euro 2020”, explica Tiago Simões, diretor de marketing da Sonae MC.

A edição de 2021 de #BomParaPortugal foi desenhada desde o ano passado, mas só ganhou a forma final há poucos meses. “No ano passado, quando percebemos que não conseguíamos organizar o evento como costumávamos organizar, sentimos que tínhamos de encontrar outra forma de chegar às pessoas”, continua Tiago Simões. O ponto de partida foi a ideia de um evento 100% online mas o conceito evoluiu. “Sentimos que era um formato um pouco gasto, a pandemia teve muitas coisas online”. Foi assim criado um formato gravado ao vivo, com a moldura do Parque Florestal do Monsanto, em Lisboa, e planeado para chegar aos portugueses numa emissão em simultâneo para a televisão (TVI) e a internet (YouTube).

Uma emissão com uma oferta de conteúdos de informação e entretenimento distribuídos pelos quatro pilares da relação da marca Continente com os portugueses: a alimentação, a sustentabilidade, a música e o futebol. E, começando precisamente por esta última, em ano de Campeonato Europeu de Futebol, o 10 de junho de 2021 era reforçadamente um momento especial já que o calendário fez coincidir a data com o dia em que a seleção nacional rumou à Hungria onde entra em campo no primeiro jogo da prova para a equipa portuguesa. “Sempre fomos ligados à seleção e amanhã começa o Euro”, sublinha Tiago Simões, naquela que foi uma coincidência feliz para o evento.

Pelo palco “Futebol”, onde Iva Domingues conduziu a emissão para a TVI, passaram rostos bem conhecidos dos portugueses como os ex-futebolistas Nuno Gomes, Madjer ou Dani e para assinalar a partida da equipa portuguesa para a Hungria, o festival foi ainda o palco da primeira atuação da música oficial de apoio à seleção nacional para o Euro 2020, “Vamos com Tudo”, interpretada por David Carreira, com a participação especial dos artistas Ludmilla, Giulia Be e Preto Show.

A alimentação e a sustentabilidade constituem desde os primeiros eventos um eixo central do que se pode designar como um festival Continente. “Temos uma loja Continente em praticamente todos os locais de proximidade no país, além de uma loja Continente online renovada, e estes temas fazem parte do nosso ADN”, refere, por seu lado, Nádia Reis, diretora de marca do Continente.

No palco “Alimentação”, que teve como apresentadora Maria Cerqueira Gomes, falou-se de temas tão diversos quanto combinações improváveis na cozinha portuguesa, pais multifunções e os desafios do dia-a-dia, rotinas saudáveis e saber ler rótulos, tendo contado com a participação de nomes como os chefs Hélio Loureiro, Rui Paula, Chakall e Nuno Bergonse, a nutricionista Maria Gama e a pediatra Marta Ezequiel.

Já o palco "Sustentabilidade" abordou temas tão diversos quanto a sustentabilidade do planeta, o combate ao desperdício alimentar, a igualdade de género e estilos de vida eco-friendly. O presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George, Eduardo Rêgo, voz do BBC – Vida Selvagem, e as atrizes Madalena Brandão e Marta Andrino, foram alguns dos convidados.

No total, estiveram no #BomParaPortugal mais de 100 convidados que abordaram cujas conversas geraram cerca de 60 conteúdos produzidos que, além da emissão em direto, vão enriquecer a plataforma da marca. “Chegámos a pensar fazer uma plataforma específica para o evento, mas decidimos pelo YouTube porque é mais democrático”, revela o diretor de marketing. Nádia Reis reforça: “A grande disrupção deste evento é a possibilidade de cada pessoa ver e experienciar o evento na sua própria lente. Quem se interessa mais por temas sobre alimentação, pode focar-se nesses conteúdos, e o mesmo acontece com todos os outros. Viemos trazer liberdade de escolha e democratizar o acesso”.

Por último, mas nunca em último lugar, o evento contou ainda com uma programação totalmente dedicada à música nacional, tendo passado pelo palco da Quinta da Pimenteira nomes como Miguel Araújo, Calema, Vai e Vem, Cuca Roseta, Diogo Piçarra, Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes, Syro e David Carreira.

Para o final do evento estava prometido um momento especial a que foi possível assistir em multiplataforma, na TVI, cuja emissão foi conduzida por Manuel Luís Goucha, e no Youtube, com o hino nacional a ser entoado no Cristo-Rei por Sofia Escobar acompanhada pela orquestra #BomParaPortugal.

“Do ponto de vista da marca Continente, é o momento do ano”, remata Tiago Simões. “Este ano ainda vamos ter mais surpresas, vamos estar perto das pessoas de forma diferente – é uma coisa que sentimos muita falta, estar perto das pessoas”. Para junho está então prometida uma novidade neste âmbito, mas, para já, há todo um roteiro do que é bom para Portugal. A partir do Parque Florestal do Monsanto, em Lisboa, a emissão de 6 horas do #BomparaPortugal – streaming e broadcast – com workshops, showcookings, conversas e outros conteúdos estão agora à distância de uma entrada no canal de YouTube do Continente.