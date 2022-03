“Senti-me como se pudesse andar outra vez”. As palavras são de Monica Spaeni que, em 2001, devido a uma lesão da medula espinal, passou a precisar de uma cadeira de rodas para se deslocar. Hoje, é a presidente e fundadora da Access Ability Wisconsin, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo criar condições para que pessoas com deficiências físicas ou dificuldades temporárias de mobilidade possam desfrutar do ar livre com recurso a uma cadeira de rodas todo-o-terreno.

A primeira vez que Monica se sentou numa cadeira adaptada ao exterior, como as que são utilizadas pela organização, foi graças a Chad Hermanson. Os dois conheceram-se num evento de caça para pessoas com deficiência e o convite surgiu em pouco tempo, uma vez que Chad já procurava alguém para experimentar a sua cadeira.

"Quando me sentei nela, adorei. Foi a primeira vez em que pude estar ao ar livre de forma independente. [...] Senti-me segura e as pessoas que estavam comigo sentiram que eu estava segura", conta Monica num testemunho disponível no site da ONG.

A ideia estava ali: a cadeira permitia que qualquer pessoa pudesse desfrutar do ar livre com independência e segurança. No entanto, pensar todos teriam capacidade para adquirir uma cadeira destas era utópico, uma vez que o custo por unidade ultrapassa os 16 mil dólares, um valor alto, sobretudo para um conjunto de pessoas que já tem de investir largas quantias em cadeiras de rodas e adaptações no espaço onde vive.

Assim, surgiu a ideia de criar a Access Ability Wisconsin, para que fossem adquiridas cadeiras e que estas pudessem ser partilhadas gratuitamente pela comunidade, com o financiamento a chegar através de doações e parcerias.

"É um produto que pode fazer do mundo um lugar maior para qualquer pessoa, com qualquer tipo de deficiência", diz Chad Hermanson. Já lá vão oito anos desde que foi adquiria a primeira cadeira de rodas todo-o-terreno, tendo sido colocada à disposição da população do condado de Dane.

A ONG opera nos Estados Unidos da América, no estado do Wisconsin, território com mais de dois milhões de hectares de zonas verdes e onde existem mais de 500 mil pessoas com algum tipo de deficiência que condiciona a sua mobilidade e limita o acesso a essas zonas.

A iniciativa tem tido grande adesão, desde crianças a idosos, estando acessível de pessoas a organizações para a promoção de eventos, como passeios ao ar livre ou caçadas.

Em todo o estado há, atualmente, 12 localizações onde estas cadeiras estão disponíveis de forma gratuita. Atualmente, o grande objetivo é que haja pelo menos uma destas cadeiras em cada um dos 72 condados do Wisconsin.