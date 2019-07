“É uma honra receber esta artista de renome internacional e mundial que, para além do grande concerto que deu na Semana do Mar, tem uma forte ligação afetiva com o Faial e tem promovido a nossa ilha além fronteiras e nos ajuda a crescer no mundo”, disse, citado em nota de imprensa, o presidente da Câmara da Horta, José Leonardo Silva.

O autarca recebeu a cantora na terça-feira, nos Paços do Concelho.

Daniela Mercury está de passagem pelos Açores e atua no fim de semana na ilha de São Miguel, na edição que assinala os 30 anos da Festa do Chicharro, que se realiza na freguesia da Ribeira Quente, no concelho da Povoação.