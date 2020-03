Foi de "coração partido" que Camila Cabello anunciou que, face à pandemia de Covid-19, as datas da sua digressão serão adiadas, de forma a proteger a sua equipa e o público.

"Esta é a decisão mais responsável (...) Quando o perigo tiver passado, todo o amor que estamos a colocar no mundo irá curar-nos", escreveu ainda na publicação de Instagram onde deu a notícia.

"The Romance Tour" tinha início a 25 de maio, em Oslo, e terminava em setembro, em Miami, nos EUA.

A cantora cubana tinha a sua estreia, em nome próprio, em Portugal, em junho, no festival Rock in Rio Lisboa, no mesmo dia dos Black Eyed Peas.

Aos 22 anos, Camila Cabello conta com dois álbuns editados, “Camila” (2018) e “Romance” (2019), três nomeações para os prémios Grammy e dois Grammy Latinos, conquistados com o tema “Mi Persona Favorita”, um dueto com o espanhol Alejandro Sanz.

Antes de se aventurar a solo, Camila Cabello fez parte da ‘girlsband’ Fith Harmony, que atuou no Campo Pequeno, em Lisboa, em outubro de 2016, dois meses antes de a cantora cubana decidir abandonar a banda.

A solo, Camila Cabello dá voz a temas como “Habana” e “Señorita”, um dueto com o namorado, o cantor Shawn Mendes.

O Rock in Rio Lisboa 2020 decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. O Parque da Bela Vista volta, tal como nas edições anteriores, a acolher a ‘Cidade do Rock’, que contará “com mais de 12 horas de entretenimento por dia, espalhadas por 14 espaços de atrações”.