De acordo com a MTV, em comunicado, “Justin Bieber, com sete nomeações, lidera a lista dos indicados deste ano, seguido de perto por Megan Thee Stallion, com seis, e por Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X e a estreante Olivia Rodrigo, com cinco cada”.

Uma das nomeações de Justin Bieber é na categoria de Artista do Ano, categoria que disputa com Ariana Grande, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo e Taylor Swift.

O cantor canadiano surge também numa das outras categorias mais importantes dos VMA, a de Vídeo do Ano, embora como convidado no tema “Popstar”, de DJ Khaled com Drake.

Na categoria Vídeo do Ano competem também “WAP”, de Cardi B com Megan Thee Stallion, “Kiss me more”, de Doja Cat com SZA, “Bad Habits”, de Ed Sheeran, “Montero (Call me by your name)”, de Lil Nas X, e “Save your tears”, de The Weeknd.

O tema “Peaches” valeu a Justin Bieber três nomeações: Melhor Pop, Melhor Colaboração (com Daniel Caesar e Giveon) e Melhor Edição.

O cantor disputa a categoria Melhor Pop com Ariana Grande (com o tema “positions”), Billie Eilish (“Therefore I am”), BTS (“Butter”), Harry Styles (“Treat people with kindness”), Olivia Rodrigo (“good 4 u”), Shawn Mendes (“Wonder”) e Taylor Swift (“willow”).

Já na categoria Melhor Colaboração, Justin Bieber compete com 24kGoldn com iann dior (com o tema “Mood”), Cardi B e Megan Thee Stallion (“WAP”), Doja Cat e SZA (“Kiss me more”), Drake e Lil Durk (Laugh Now Cry Later”) e Miley Cirus com Dua Lipa (“Prisoner”).

Para a categoria Melhor Edição estão ainda nomeados Bruno Mars, Anderson.Paak e Silk Sonic (com “Leave the door open”), BTS (“Butter”), Drake (“What’s next”), Harry Styles (“Treat people with kindness”) e Miley Cyrus com Dua Lipa (“Prisoner”).

As restantes nomeações de Justin Bieber são nas categorias de Melhor Realização (com o tema “Popstar”, de DJ Kahled com Drake) e Melhor Direção de Fotografia (“Holy”, com Chace The Rapper).

Ao prémio de Melhor Realização concorrem Billie Eilish (com “Your Power”), Lil Nas X (“Montero – Call me by your name”), Taylor Swift (“willow”), Travis Scott com Young Thug e M.I.A. (“Franchise”) e Tyler, The Creator (“Lumberjack).

Na categoria de Melhor Direção de Fotografia estão também nomeados Beyoncé, Blue Uvy, SAINt JHN e WizKid (“Brown Skin Girl”), Billie Eilish (“Therefore I am”), Foo Fighters (“Shame shame”), Lady Gaga (“911”) e Lorde (“Solar Power”).

De acordo com a MTV, “a partir de hoje, os fãs poderão votar nos seus artistas favoritos em 14 categorias de género neutro, incluindo Vídeo do Ano, Artista do Ano e Melhor Colaboração, em www.vma.mtv.com, até ao dia 03 de setembro”.

A cerimónia de entrega dos VMA, que vai acontecer na noite de 12 de setembro (já madrugada de 13 de setembro em Lisboa) no Barclays Center, em Nova Iorque, será transmitida em direto.

Em Portugal, a cerimónia é transmitida a partir das 23:30 de 12 de setembro, “com o pré-show, sendo que a gala arrancará a seguir, à 01:00 de 13 de setembro”.