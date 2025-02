Compositor, instrumentista e militante, foi em todas as facetas da sua vida defensor da liberdade e admirador da sonoridade do povo. Revelounas suas músicas a devoção à cidade de Coimbra, pela representação das lavadeiras do mondego, dos estudantes apaixonados e da saudade dos “verdes anos” da juventude.

Também Lisboa fez parte do seu trajeto, sempre acompanhado pela guitarra. O “homem dos mil dedos” escreveu sobre o rio Tejo, os moliceiros de Aveiro, Porto Santo e outros lugares do país e do mundo que puderam testemunhar a sua genialidade. Ainda assim, a cultura popular e o folclore português continuaram na fundação das suas obras.

Filho do famoso compositor e guitarrista Artur Paredes, apaixonou-se por uma das primeiras mulheres a tornar-se uma guitarrista de referência, Luísa Amaro. No palco e na vida, partilharam convicções e defenderam sempre o respeito pelo público.

Luisa Amaro, em entrevista à TSF, lembra os momentos com Carlos Paredes, que várias vezes lhe dizia “nunca utilizes a música em teu proveito, põe-te ao serviço da música.” Recorda também as atuações em que acompanhava o músico: “Isto é o que dá ser músico, ser um músico popular. A música liga-nos, independentemente do extracto social a que se pretende”.

A defesa dos direitos do trabalhador e da luta do povo é intrínseca a Carlos Paredes como guitarrista e como militante do Partido do Comunista, conhecido antifascista e critico do regime do Estado Novo.

As comemorações do centenário de Carlos Paredes estão a ser realizadas por todo o país e além fronteiras. O SAPO24 reuniu algumas das atividades programadas para homenagear o músico.

O Povo e uma guitarra (20 de fevereiro no Auditório Alto dos Moinhos (R. João de Freitas Branco) em Lisboa, 18h)

Seminário dinamizado pelo Partido Comunista Português (PCP), com a participação de Luísa Amaro (Guitarrista); Rui Vieira Nery (Musicólogo); Hugo Castro (Musicólogo); Manuel Deniz Silva (Musicólogo); João Carlos Callixto (Autor e investigador em música); Jorge Pires (Membro da Comissão Política do Comité Central do PCP).

Carlos Paredes por Mário Laginha (21 de fevereiro, Theatro Circo, Braga)

Mário Laginha desafiou Julian Arguelles (saxofone), Romeu Tristão (contrabaixo) e João Pereira (bateria) para homenagear Carlos Paredes, num concerto que mistura o descompromisso do jazz com o perfeccionismo de Carlos Paredes.

O Povo e uma guitarra (28 de fevereiro no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, 21h30)

Concerto promovido pelos grupos culturais da cidade de Coimbra, com curadoria da organização regional de Coimbra do PCP.

Festival de Guitarra Portuguesa (7 e 8 de março, Lisboa: Teatro Capitólio | Teatro Variedades | Cinema São Jorge).

Uma programação de concertos, conversas e workshops reúne, durante dois dias, no Teatro Capitólio, no Teatro Variedades e no Cinema São Jorge, músicos de diferentes gerações e vertentes musicais.

Périplo em Tom de Regresso. Digressão nacional.

Com: Alvorada | António José Moreira (guitarra portuguesa), Ricardo Dias (guitarra portuguesa) e Pedro Lopes (viola).

Variações sobre Carlos Paredes. (27 de abril, Largo de São Carlos)

Programação integrada nas Festas de Abril

Canto Revisited – In memoriam Carlos Paredes e Mísia (24 Maio, 21h, Biblioteca de Marvila)

Entrada livre | M/6 | Duração: 60′

O Homem dos Mil Dedos (data a definir)

Concerto tributo a Carlos Paredes com Daniel Almeida (piano), Fábio Meneses (clarinete), Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves, Quinteto de Cordas e Mafalda Rocha Lemos (guitarra portuguesa).

Espelho de Sons (julho a setembro, Museu do Fado)

Com: Pedro Caldeira Cabral (4 de julho), 100 Paredes – concerto pluridisciplinar (11 de julho); Paulo Soares (18 de julho); Luísa Amaro (25 de julho)

Viagem Entre Paredes | Concerto para Guitarra Portuguesa e Orquestra (outubro, Convento de S. Francisco, Coimbra)

Com Hugo Gamboias e a Orquestra Clássica do Centro. Arranjos de Artur Fernandes, Luis Figueiredo, Felipe Barão e Luís Pedro Madeira.

Asas sobre o mundo | Exposição

Exposição itinerante, que percorre cidades como Madrid, Barcelona, Sevilha, Xangai, Pequim, Barcelona, Cidade do México, Panamá, Bogotá, Lima, Santiago do Chile, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Montevidéu.

*Edição por Ana Maria Pimentel