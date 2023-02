Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Duarte Mata e Inês Coimbra:

O passeio desta semana no podcast Lisboa e os Lisboetas leva-nos até Carnide, uma das zonas mais ricas e bonitas da capital portuguesa. Duarte Mata e Inês Coimbra, dois profundos conhecedores da zona, são os convidados de José Sá Fernandes para uma conversa sobre Carnide, que chegou a fazer parte do concelho de Belém - sim, esse concelho existiu no século XIX - e que está recheado de histórias apaixonantes.

