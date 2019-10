“Vou ter um novo álbum e estou a pensar fazer uma coisa engraçada e diferente. Acho que ainda ninguém fez. E um novo livro também, por isso vai ser um ano em cheio”, revelou Carolina Deslandes, em declarações à agência Lusa.

Ainda assim, a cantora portuguesa não adiantou mais pormenores sobre os novos projetos porque “as coisas estão a ser postas no projeto e no papel agora”, apesar de já ter o livro “quase terminado”.

Carolina Deslandes falava no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, após a estreia no Rock in Rio Brasil, onde atuou com a banda brasileira Melim, no palco Sunset, que estava completamente cheio às 16:55 [20:55 de Lisboa].

Foi com “Avião de Papel” que entrou em palco, passando por “Adeus Amor Adeus” e “Inquieta”, puxando sempre pelo público para que aplaudissem ou acenassem, o qual correspondeu, apesar de ainda não conhecer os temas da artista.

Ainda assim, Carolina Deslandes teve o seu momento alto quando pediu que a acompanhassem no refrão de “A Vida Toda” e os festivaleiros, que aprenderam rápido, fizeram ouvir as suas vozes.

“Cantaram ‘A Vida Toda’. A forma como as pessoas acarinham, recebem e aplaudem, acho que o Rock in Rio tem essa energia muito particular, que é, as pessoas estão recetivas e querem ouvir o que tens para contar. Já em Lisboa eu sinto isso e foi muito acima das minhas expetativas”, contou a artista.