Caros Professores,

T.P.C.s

Matemática, Português,

Estudo do Meio e Inglês

Eles são uma tortura

Que me leva à loucura

São uma péssima invenção

Que aborrece até mais não

T.P.C.s

A todas as semanas do mês

Eles vão me torturar

E o meu cérebro vão maltratar

Ninguém gosta de os fazer

Nem sequer têm prazer

T.P.C.s

Eu quero é descansar

Em vez de trabalhar

Eles estão-me a massacrar

Até eu me fartar

T.P.C.s

Eles têm uma vantagem

Que é a aprendizagem

Temos de aprender

Por isso temos de os fazer

apesar de não nos apetecer

A.J. Caseiro

8 anos

*Imagem meramente ilustrativa, não representa a criança autora da carta