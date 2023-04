O SAPO24 quer fazer do Dia da Criança uma festa que dure o mês inteiro e convida por isso todas as crianças - entre os 6 e os 12 anos - a escrever uma carta aos crescidos. As cartas serão publicadas ao longo do mês de junho, para que os mais crescidos saibam o que vai na cabeça das crianças e lhes possam dar atenção.

O que é que sempre quiseste dizer aos crescidos?

O que é que achas que os crescidos têm mesmo que saber?

O que quer que seja diz-lhes numa carta, nós tratamos de lhes mostrar.

Se queres participar neste movimento de escrita, só tens que:

Ter entre 6 e 12 anos;

Escrever uma carta aos crescidos

Enviar para redacaosapo24@madremedia.pt, entre dia 1 e 31 de maio

O resto fica do nosso lado. A partir de dia 1 de junho vamos publicar as cartas que as crianças escreverem e enviarem, alargando as celebrações do dia da criança. Queremos saber o que as crianças pensam, porque serão as suas ideias que vão mudar o mundo.