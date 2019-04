"Chegaram a ser 12 funcionários, a casa estava aberta até domingo ao meio-dia", disse Magno Braga, recordando um tempo em que o estabelecimento "democratizou" o comércio local e foi, inclusive, responsável pela "instalação da primeira bomba de gasolina em Santo Tirso".

A "bomba do Reis", como ficou conhecida, manteve-se "defronte da casa entre 1946 e 1989", salientou o gerente, ao mesmo tempo que recordou que em 1972 "era necessário tirar senha para ser atendido na loja, tantos eram os clientes".

"Nesse tempo vendiam-se 100 fatos de homem por dia, hoje são dois por ano", disse Magno Braga, comparando com a época em que "havia 56 alfaiates no concelho", dos quais, atualmente, apenas resta um.

Deocleciano de Oliveira Branco e José Reis Teixeira sucederam ao fundador, falecido com 67 anos, vítima de ataque cardíaco.

E se episódios como a “bomba do Reis” contribuíram para o crescimento do negócio e de Santo Tirso, as mudanças operadas no país tiveram um peso oposto, fazendo-a perder clientes, como foi o caso da criação do concelho da Trofa, em 1998.

"O negócio diminuiu 20% assim que a Trofa se tornou concelho", frisou o responsável, ainda recordado de quem "aproveitava uma ida à câmara para fazer compras na Casa Reis".

Com a Autoestrada 3 (A3), casas de chineses e grandes superfícies comerciais "a rivalizar e a ameaçar o futuro", ainda assim Magno Braga mantém hábitos de há dois séculos, sendo possível apreciar parte da mercadoria no exterior do estabelecimento, ao lado de um engraxador.

O futuro, disse, passa "pela decoração de interiores e pelos móveis", pois a "mais velha retrosaria do Norte de Portugal" viu as vendas dos materiais que lhe deram nome "caírem de 40% para 10%" do volume de negócios.

Ainda assim, para os saudosistas, na Casa Reis continua a ser possível encontrar tecidos vendidos há 150 anos, como a flanela de xadrez, o serrubeco ou a chita para os vestidos de senhora.