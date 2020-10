A iniciativa "Patas e Patudos" decorre entre as 10:00 e as 18:00, no Parque da Cidade.

Durante este período, será dada também a oportunidade aos visitantes de interagir com um dos animais que se encontram no Centro de Recolha Animal de Castelo Branco ou até de fazer uma adoção.

"A autarquia pretende com este evento sensibilizar a população para questões como a adoção responsável de animais e combate ao abandono", explica, em comunicado, o presidente do município de Castelo Branco, José Augusto Alves.

O evento tem ainda como objetivo sensibilizar os albicastrenses para a importância de tratar bem os animais e proporcionar, a quem tem um animal de companhia, um fim de semana diferente com o seu amigo de quatro patas.

Ao logo de todo o fim de semana, os visitantes podem assistir no Parque da Cidade a demonstrações de cães de caça, obediência, ‘Puppy Class' ou ‘Agility'.