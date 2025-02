A obra já estava autorizada e aguardava a confirmação da parceria. Estava avaliada em 1,2 milhões de euros, mas o investimento não foi preciso e os pequenos roedores trataram do assunto em apenas 48 horas. De acordo com o Radio Prague International, construíram várias barragens na área protegida da paisagem de Brdy, criando uma zona húmida natural exatamente onde era necessário.

O vídeo publicado nas redes sociais mostra os castores a trabalhar na barragem durante a noite, uma imagem que se tornou viral.

O projeto do Governo tinha 30 mil coroas checas investidas na recuperação das as zonas aquáticas do Parque Natural de Brdy com a intenção de devolver a humidade à região.

De acordo com os ambientalistas ouvidos pela rádio checa, os pântanos e piscinas que os animais construíram ofereceram "um habitat adequado para lagostins, rãs e outros animais selvagens". Além disso, foram capazes de criar "barragens funcionais nas áreas certas" e sem custos, "poupando assim trabalho aos humanos", comentam.

A administração do Parque de Brdy estava a lidar com a burocracia e à espera dos respetivos alvarás por parte da Bacia do Rio Vltava. Não foi necessário esperar, porque os castores escolheram o sítio certo e resolveram a questão.