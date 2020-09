Lembra-se de "O Código Da Vinci"? Se sim, certamente que também se lembrará de Dan Brown, o autor desse célebre livro, que se estreia agora na literatura infantil. Desde sempre que o autor norte-americano toca piano e, chegado aos 56 anos, reacende a chama de música e transporta a musicalidade para dentro das páginas deste “A Sinfonia dos Animais”.

Dan Brown inspirou-se em trabalhos de clássicos infantis como “Pedro e o Lobo” e em livros ilustrados da sua infância para compor as músicas que acompanham o livro cujo título original é "Wild Symphony".

A Bertrand Editora escreve que neste livro “o autor combina música e literatura para uma nova geração de jovens leitores que utilizam as mais recentes tecnologias”, fazendo com que crianças e adultos experienciem o livro de várias formas: lendo em voz alta ou desfrutando das músicas originais que o Dan Brown criou para “A Sinfonia dos Animais”.

As ilustrações de Susan Batori mostram um ratinho com um telemóvel apontado às páginas do livro e notas musicais saem delas. É Maestro Rato a preparar uma “grandiosa surpresa sinfónica”.

Cada música pertence a um animal e para ouvi-la recorre-se a uma aplicação gratuita, que poderá ser descarregada para o smartphone, tal como fez o Maestro Rato. Telefone apontado à página e as músicas começam a tocar instantaneamente, tocadas por uma grande baleia-azul, uma avestruz, cangurus e até escaravelhos minúsculos. As 21 músicas foram tocadas pela Orquestra Filarmónica de Zagreb, na Croácia.

O livro tem publicação em simultâneo em 27 países e chega hoje a Portugal. A apresentação de “A Sinfonia dos Animais” acontece hoje, dia 1 de setembro, no Auditório Sul da Feira do Livro de Lisboa, pelas 19h00. O autor não vai estar presente.