Assim, segundo um comunicado da Bolt, em 2023, os dias mais populares para pedir um TVDE da marca foram as sextas-feiras e os sábados à noite, sendo que a Bolt recolheu mais clientes em aeroportos e estações de comboio. O local mais famoso foi o estacionamento Kiss & Fly do Aeroporto Humberto Delgado.

Sabe-se ainda que o condutor com mais quilometragem na aplicação registou 8.430 km percorridos, e a viagem mais longa chegou aos 633 km.

Internacionalmente foi também um ano de sucesso para a operadora, nomeadamente na categoria de animais de estimação, com cerca de 5 milhões de viagens efetuadas. Em Portugal, Lisboa é a "medalha de ouro" desta categoria a nível mundial, com os animais a realizarem 565.252 viagens na capital portuguesa.

No que diz respeito à comida, o dia mais popular para encomendas em todo o mundo foi a sexta-feira. No entanto, os portugueses recorreram mais à Bolt Food para os fins de tarde de domingo. O pedido mais popular no nosso país foram os Chili Cheese Bites do restaurante Burger King, com a categoria Na Grelha a ser a preferida este ano. Já em volume, a encomenda mais cara registada na Bolt Food em Portugal alcançou os 987 euros e o utilizador com maior número de pedidos recorreu 464 vezes a este serviço.

Já na Bolt Market, a mercearia digital da operadora, o pack de 3 unidades de bananas foram as favoritas a nível mundial, com Portugal a seguir a esta tendência. Por cá, este é o segundo ano consecutivo que este item vence a preferência dos utilizadores nacionais. A encomenda mais cara no Market foi de 558 euros e um utilizador lisboeta recorreu 80 vezes a este serviço.

Além destes serviços, a Bolt destaca ainda a utilização da micromobilidade (bicicletas e trotinetes), que também cresceu junto dos portugueses, com um utilizador a fazer 1731 viagens nos veículos da Bolt. Para os ciclistas, a viagem mais longa numa bicicleta da Bolt em 2023 foi em Lisboa, alcançando 38,4 km. Já o dia mais popular para levar uma trotinete foi no dia 6 de janeiro, e a viagem mais longa neste transporte, de 28,6 km, foi registada em Setúbal.

O utilizador que mais caminho percorreu com os veículos de micromobilidade da Bolt superou os 13.400 km e os finais de tarde continuam a ser a altura do dia preferida para recorrer às trotinetes e bicicletas elétricas desta operadora.

Para Manuel Castel-Branco, responsável da Bolt Food em Portugal, “este ano, os nossos mais de 150 milhões de utilizadores espalhados pelo mundo ajudaram-nos a dar mais um passo na nossa missão de criar cidades melhores para as pessoas, e não para carros. Ao escolher opções de mobilidade partilhada como o ride-hailing e a micromobilidade, e a Bolt Food e Market para a entrega de alimentos, substituímos cada vez mais casos de utilização de veículos particulares. Para nos ajudar a continuar a trabalhar no sentido da nossa missão, convidamos toda a gente em Portugal a apresentar as suas ideias através dos nossos canais nas redes sociais sobre como tornar a sua cidade mais amiga das pessoas, e escolheremos uma para tornar realidade”.