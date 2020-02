As tradicionais feiras e festas de promoção do tradicional queijo de ovelha são realizadas anualmente, nesta época, por diversas Câmaras Municipais da zona da Serra da Estrela.

A região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela abrange os municípios de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Seia, Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu, nos distritos de Guarda, Viseu e Coimbra.

Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, abre, no sábado, o ciclo anual de eventos de promoção do queijo, com mais uma edição da Feira do Pastor e do Queijo, que se prolonga até domingo.

Segue-se, no fim de semana do Carnaval, de 22 a 25, a 43.ª Feira do Queijo de Seia, uma festa “dedicada à ampla promoção do queijo e dos produtos endógenos do concelho (pão, vinho, enchidos, azeite e mel)”, que vai ter lugar, à semelhança dos anos anteriores, no Mercado Municipal e na área envolvente.

No dia 23, domingo, é a vez de Gouveia promover a Feira do Queijo Serra da Estrela, a partir das 10:00, no Mercado Municipal Provisório (pavilhão da ex-Bellino & Bellino), com a participação de cerca de 30 produtores.

A autarquia refere tratar-se de um evento “onde os pastores, as queijarias e os produtores de queijo são as principais figuras de cartaz”.