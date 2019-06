Este espaço destinado à investigação e experimentação no universo da imagem documental, enquanto modelo de comunicação do conhecimento científico, foi criado em 2011, tendo já realizado sete edições do curso de formação em ilustração científica.

“É um curso muito exigente. São quase 1.700 horas de formação, com 10 disciplinas distribuídas pelos dois semestres”, disse à Lusa Fernando Correia, diretor do laboratório que já ajudou a formar cerca de uma centena de ilustradores científicos.

Segundo o mesmo responsável, o curso tem vindo a ser cada vez mais procurado por alunos estrangeiros, nomeadamente de Espanha, Itália, França, Eslovénia, Brasil, Colômbia e Uruguai.

Fernando Correia, que foi também responsável pela criação do curso, mostra-se satisfeito por saber que estão a criar “missionários” que irão “transportar os ensinamentos para outros países e ensinar a fazer Ilustração científica como deve ser”.

“Eles vão aprender o máximo que puderem e, provavelmente, vão regressar aos países de origem e vão criar a sua própria escola ou vão estar mais habilitadas para corresponder àquilo que é a demanda no próprio pais de origem”, adiantou o biólogo e ilustrador científico.