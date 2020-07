A partir de hoje, é possível assistir a oficinas pedagógicas e cine concertos com transmissão ‘online’ no YouTube do Cine Clube de Viseu. As oficinas “riscar para aparecer” e “diário cinéfilo” já estão disponíveis.

Segundo um comunicado de imprensa, os filmes de Joris Ivens e Walter Ruttmann musicados por José Pedro Pinto e Gonçalo Alegre podem ser vistos a partir de hoje e até domingo.

O Parque Aquilino Ribeiro, os claustros do Museu Nacional Grão Vasco e a zona histórica da cidade são palco de terça a sexta-feira, pelas 21:30, de “filmes para toda a família, obras contemporâneas em estreia em Viseu, e clássicos”.

Hoje, no centro histórico, “Tito e os Pássaros” promete animar toda a família. “A sessão será acompanhada da aclamada curta-metragem ‘Tio Tomás A Contabilidade dos Dias’, de Regina Pessoa. Ambos os filmes são falados em português”, adianta.

Na quarta-feira, no Parque Aquilino Ribeiro, a noite está reservada para as aventuras de “O Falcão Manteiga de Amendoim”, de Tyler Nilson e Michael Schwartz, um filme catalogado para mais de 12 anos.

Na quinta e na sexta-feira, os claustros do Museu Nacional Grão Vasco recebem, respetivamente, “The Sword of Doom”, de Kihachi Okamoto, e “Veneno”, de Todd Haynes.

Todas as sessões presenciais têm lotação limitada, tendo em conta o cumprimento das normas da Direção-Geral da Saúde (DGS) e, nesse sentido, o Cine Clube de Viseu informa que “a reserva é obrigatória e pode ser feita através do programa Cubo Mágico” que decorre em Viseu desde o dia 21.

As inscrições para as noites de cinema, que são gratuitas, terminam às 10:00 do dia da sessão.