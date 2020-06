Apresentação do projeto P.E.D.R.A. - Projeto Educativo em Dança de Repertório para Adolescentes

O que é: P.E.D.R.A é um projeto de dança contemporânea pensado e criado com o objetivo de estimular o conhecimento e a participação na dança contemporânea por parte dos jovens, realizado em colaboração e coprodução entre a Culturgest, o Teatro Municipal do Porto e o Teatro Viriato. Durante três anos, entre 2018 e 2020, três coreógrafos portugueses foram convidados a partilhar o seu repertório com cerca de 40 jovens entre os 15 e os 18 anos com e sem experiência de dança, em três cidades.

Devido à pandemia covid-19, o evento que marca o encerramento do projeto realiza-se em live streaming, e consiste na apresentação dos trabalhos desenvolvidos por participantes e coreógrafos nas três cidades (Lisboa, Porto e Viseu). Depois, segue-se uma conversa com Vera Mantero. Esta é uma iniciativa da Culturgest, do Teatro Municipal do Porto e do Teatro Viriato.

Quando: Às 18h00

Onde: No facebook da Culturgest

_______

Warm Up do Projeto OPA - Oficina Portátil de Artes

O que é: A OPA - Oficina Portátil de Artes é um projeto pedagógico e artístico de raiz intercultural, promovido há mais de dez anos pela Associação Sons da Lusofonia, que se integra na programação de espaço público preparada pela EGEAC, nomeadamente, para o mês de junho. Estas sessões contaram com a participação de alguns dos artistas que tiveram oportunidade de viver e experimentar todo o processo em edições anteriores e hoje é apresentada a ultima sessão.

Quando: Às 18h00

Onde: No instagram da OPA - Oficina Portátil de Artes

___________

Bienal BoCa de Artes Contemporâneas

O que é: Uma programação diária com várias atividades, nomeadamente, criações de artistas, 'performances' ao vivo, conversas 'online' com convidados de diversas áreas - para falar sobre o corpo, sustentabilidade, pensamento e imaginação. A Bienal vai ainda levar a cabo uma angariação de fundos internacional com o objectivo de apoiar financeiramente artistas, técnicos e produtores culturais de qualquer território artístico, com idade até 35 anos, em situações de comprovada precariedade.

Quando: Às 16h00

Onde: No instagram da Bienal BoCa de Artes Contemporâneas

___________

Visualização do filme "O Pai Tirano"

O que é: Uma das grandes comédias do cinema português, "O Pai Tirano", volta ao pequeno ecrã com o grande Vasco Santana. Se ainda não teve tempo para ver este obra icónica do cinema português, tem aqui a oportunidade para o fazer.

Onde: RTP 1

Quando: Às 15h30

___________

Standup Comedy com Qum Roscas e Zeca Estacionâncio

O que é: Para terminar a semana em grande, nada melhor do que relaxar com o humor de João Paulo Rodrigues e Pedro Alves.

Quando: Às 23h00

Onde: No instagram Quim Roscas Zeca Estacionâncio

Uma sugestão via Callendall.