A edição deste ano do NOS Alive, que não se realizou nos últimos dois anos devido à pandemia da covid-19, está de regresso nos dias 6, 7, 8 e 9 de julho, ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Aos nomes anteriormente anunciados para o palco Heineken juntam-se agora os de Gui Aly (vencedor do concurso EDP Live Bands Portugal, que atua a 7 de julho), Lefty (a 6 de julho), Três Tristes Tigres, Alta Avenue (ambos a 8 de julho) e Los Invaders e Tourjets (vencedores do EDP Live Bands Espanha, ambos a 9 de julho).

Um paraíso chamado Portugal

No palco WTF Clubbing, destaque para o espetáculo "Paradise Called Portugal", curado por DJ Vibe, que irá homenagear a cultura eletrónica portuguesa e contará, ao longo de 12 horas de música, com os DJs Luís Leite, Mário Roque, Vanessa Kokeshi, Diana Oliveira, Temudo, Bessone & Fragoso e Stckman.

Segundo a promotora, trata-se de “uma viagem que conta a história e enaltece o legado de um conjunto de aventureiros pioneiros que mudaram o panorama da música eletrónica” em Portugal, “criando o presente que hoje todos dançam”.

Neon Soho, vencedores da edição de 2020 do Festival Termómetro, e Tyroliro, vencedores da edição deste ano, são as restantes confirmações.

Um tubo de ensaio

Já o Palco Coreto, que vai na sua quarta edição, irá contar com três dias de programação inteiramente curados pela Arruada, com a presença de Bokor, Jura, Meta_, Basilda ou Silly, a de 7 a 9 de julho.

Pedro Trigueiro, curador do palco e diretor da Arruda, compara-o a um "tubo de ensaio". "Investigamos o que será o futuro, o que se vai ouvir", diz, deixando o convite: "venham descobrir coisas connosco". Ao contrário de edições passadas, este ano não haverá artista surpresa. "A surpresa é não haver surpresa", brinca o curador do palco.

O diretor da agência Arruada destaca ainda a uma forte presença do DJing no cartaz do Coreto, "um movimento que tem crescido bastante", com os sets de Von Di, Mafalda Nunes ou Rita Lig.

Antes, a 6 de julho, a programação ficou a cargo do país de Sua Majestade, e contará com Andrew Cushin, Bina, Efé, O., e MustbeJohn.

Palco Comédia

Porque o NOS Alive não se faz apenas de música, foram ainda anunciados os artistas que atuarão no Palco Comédia: Tio Jel, Herman José, Salvador Martinha, Daniel Carapeto, Beatriz Gosta, Inês Aires Pereira ou o norte americano Tamer Kattan.

Para (Tio) Jel, o curador do palco que nasceu na edição de 2014, este "tem acompanhado o surgimento de muitos comediantes portugueses e o estabelecimento de outros".

"As pessoas vêm ao NOS Alive pela música e a comédia acaba por ser um complemento artístico, mas a verdade é que o palco está sempre cheio", lembra.

Quatro dias de festival

Todos estes nomes se juntarão, assim, aos anteriormente anunciados - uma lista de luxo da qual fazem parte os Metallica, Imagine Dragons, Da Weasel, Florence + The Machine, The Strokes, Stormzy ou M.I.A.

Os sete palcos do NOS Alive vão manter a mesma localização no mapa do recinto do Passeio Marítimo de Algés, numa edição que tem quatro dias, mais um do que os habituais três. A alteração mais visível no recinto poderá agradar a quem por lá já passou noutras edições e está relacionada com a oferta das casas de banho, com o reforço este ano de um segundo núcleo de sanitários nas proximidades do Palco NOS.

Por conhecer ficam os nomes do palco EDP Fado Café, anunciados em breve.

Voltar, três anos depois da última edição, "e ver toda a gente junta, vai ser uma sensação muito especial", destaca Álvaro Covões, diretor da Everything is New.

"Os festivais são pontos de encontro. Sempre que falo de festivais lembro que são uma terapia de grupo. Gosto de olhar para o público, e é bom ver que as pessoas estão felizes, mesmo sabendo que alguns deles têm problemas duríssimos", recorda.

Os passes de três e quatro dias já se encontram esgotados, assim como os bilhetes diários para os dias 8 e 9 de julho, já se encontram esgotados. Restam bilhetes para os dias 6 e 7 (69 euros) e o passe de dois dias para 6 e 7 (136 euros).