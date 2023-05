As comemorações do centenário do nascimento de Eduardo Lourenço começam hoje, em Almeida e na Guarda, e prolongam-se durante um ano, com dezenas de atividades e o objetivo de celebrar a vida e o pensamento do filósofo e ensaísta.

O ensaísta, Eduardo Lourenço, em entrevista à Lusa, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, 22 de maio de 2018. (ACOMPANHA TEXTO DO DIA 23 DE MAIO DE 2018). INÁCIO ROSA/LUSA © 2018 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.