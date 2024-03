A programação anunciada pelo CCC arranca em abril com um mini-ciclo de cinema inteiramente dedicado às sobrevivência e à luta pela liberdade durante a ditadura, com os filmes “Rosas de Ermera”, de Luís Filipe Rocha (dia 3), “Clandestina”, de Maria Mire (10), e “Luz Obscura”, de Susana Sousa Dias (17).

O ciclo leva à tela, respetivamente, períodos da vida de José Afonso e da sua família em Timor-Leste, durante a ocupação japonesa na II Guerra Mundial; da atividade clandestina de Margarida Tengarrinha, na produção de documentos durante a ditadura que permitiram a salvação de opositores; e testemunhos da violência do regime e da polícia política, a PIDE, partindo de fotografias dos seus arquivos para lembrar situações raramente ditas, mostradas ou escritas de crimes cometidos sobre cidadãos, de casos de humilhação pública a situações de crianças tratadas como prisioneiras, com muitas a nunca mais verem os pais, como recorda a apresentação do documentário de Susana Sousa Dias, que recupera "genealogias amputadas por uma ditadura que se dizia defensora suprema da família."

As comemorações dos 50 anos da revolução passam ainda, no dia 25 de Abril, pelos concertos de João Afonso, Uxia e Luís Pastor, a que se seguem, no dia 26, os Capitão Fausto.

Pelo meio a efeméride será destacada com o espetáculo “Revolution”, que no dia 06 de abril junta em palco as companhias de teatro ASTA, Baal17, d’Orfeu e Teatrão.

No mesmo mês inaugura a exposição “50 passos para a liberdade”, que ficará patente até ao fim de junho, numa parceria entre o município e a Comissão das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Ainda em abril, no dia 12, a Orquestra Metropolitana de Lisboa sobe ao palco com o programa em volta da "Gran Partita", e o Festival Season Impulso apresenta dois concertos: Bia Ferreira, Areia e Alexandre Soares com FT. No dia 05 será a vez de Krake e, em 17, Pretú, André Henriques e Inês Malheiro.

Abril contempla ainda uma oficina para bebés; o apoio a uma residência artística de alunos de mestrado em artes do som e da imagem, um espetáculo de ecoteatro e uma formação em economia e política cultural.

Na programação anunciada pelo CCC para o segundo trimestre do ano, o mês de maio dará enfoque às comemoração do dia da cidade das Caldas da Rainha, assinalado em 15 de maio, tradicionalmente a data de abertura da época termal.

Neste mês, a direção do CCC destaca o concerto de Lloyd Cole (dia 2), o espetáculo de Sons e Danças Latino-americanos, com a Orquestra Clássica e Orquestra de Sopros da Metropolitana (19), e o concerto do Season Impulso com Filipe Sambado, Galgo e Agressive Girls, no dia 10.

No que respeita ao teatro pelo palco do CCC passarão, no dia 04, “Monólogos do Pénis”, com Ricardo Carriço e Ricardo Castro, seguindo-se a “Noite de Solidão no Capim”, da Seiva Trupe, no dia 17.

Na dança, a Escola Superior de Dança apresentará “De Onde Vim? Para Onde Vou?”, que inclui um 'workshop' para escolas, e o espetáculo “Composição”, pela Escola Vocacional de Dança das Caldas da Rainha.

Ainda no mês de maio o CCC Fora de Portas vai até ao Centro de Artes, com Mirta Herrera, ao piano, e com o Ensemble Anso, da Orquestra Metropolitana.

Na programação de cinema está incluída “Viagem ao Sol”, de Asgar Schaefer e Susana Sousa Dias, sobre o acolhimento de crianças refugiadas após a II Guerra Mundial, e “Je Me Souléve”, do realizador canadiano Hugo Latulippe, exibido no dia 22, no quadro da Extensão CineEco, o festival de Seia, que inclui 'curtas' para escolas.

Em junho, a Orquestra Gulbenkian, com o pianista cubano a residir nos Estados Unidos Jorge Prats, protagonizará, no dia 21, um concerto integrado no Festival Internacional de Piano do Oeste – SIPO.

No mesmo mês, os concertos no âmbito do Festival Season Impulso levarão ao CCC Criatura, Emmy Curl, Hatis Noit e l_ava, projeto interdisciplinar de Diogo Arranja e Tiago Maduro.

A Revolução de Abril voltará a marcar a programação do CCC, no dias 06 e 07 de junho, com “Em Silêncio - Presos Políticos em Portugal”, do coletivo Kind of Black Box, que levará o público para o palco, num espetáculo imersivo sobre os 48 anos da ditadura em Portugal.

Um encontro de coros, o ciclo de Poesia “Diga 33”, duas sessões de cinema e oficinas para crianças são outras das propostas do CCC para o último mês do segundo trimestre.