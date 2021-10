Ter canções com 30 segundos, cantar 'eita eita', criar coreografias para que as mesmas se tornem virais no Tik Tok e evitar conteúdos políticos. Estes são alguns dos conselhos dos "novos" agentes de Caetano Veloso.

No vídeo do coletivo brasileiro "Porta dos Fundos", onde o músico surge acompanhado pela sua mulher, Paula Lavigne, Caetano é ainda aconselhado a mudar o título do seu álbum mais recente, “Meu Coco”, visto que pode ser confundido com “Meu Cocó”.

O álbum, editado a 22 de outubro, conta com o tema “Você-Você”, que junta o artista brasileiro à fadista portuguesa Carminho.

Veja o vídeo: