“Cantar de Galo” será apresentado na versão original em inglês, “Old Cock”, entre 08 e 19 de janeiro nos 59E59 Theaters, em Nova Iorque.

O texto do espetáculo é do norte-americano Robert Schenkkan, Prémio Pulitzer de 1992, e foi criado durante uma residência artística no Porto.

Em palco, o público encontrará um Jorge Andrade vestido de galo que conta a história ‘oficial’ da propaganda do Estado Novo, que António Ferro desenvolveu aquando de um Congresso Internacional da Crítica e que elevou uma história a símbolo nacional.

No espetáculo, Jorge Andrade empresta ainda a cara e a voz, depois de manipulada digitalmente, para interpretar o ditador António de Oliveira Salazar.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" irá trazer todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Num registo que combina uma mesa de café com uma conferência, as duas figuras travam-se de razões, até que o galo mostra a Salazar “como foi aldrabado”.

A peça teve estreia em maio no Porto, no âmbito do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), e seguiu depois em digressão pelo país, com passagem por Paredes de Coura, Viseu, Braga ou Aveiro, entre outras localidades.

Na próxima semana, entre os dias 11 e 15, a peça será apresentada em Lisboa, na versão original em inglês, na Escola do Largo.

Fundada em 2003 por Jorge Andrade e José Capela, a companhia Mala Voadora já apresentou muitas das suas produções fora de Portugal, nomeadamente, na Alemanha, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Estados Unidos, Finlândia e República Checa.