A Marionet – Companhia de Teatro venceu o prémio Fundações 2024, na categoria Arte e Ciência, do Centro Português de Fundações, no valor de 25.000 euros que vai “ajudar a respirar melhor” e a concretizar novos projetos.

Na categoria Cidadania e Solidariedade, foram distinguidos ex aequo os projetos "Movimento Transformers", da Associação Juvenil Transformers, e "voluntariaMENTE", da associação Pista Mágica.

Com sede em Coimbra, a Marionet – Companhia de Teatro “foi premiada pelo seu trabalho inovador e interdisciplinar que conecta as artes performativas e a ciência”, justifica o Centro Português de Fundações (CPF).

“A companhia destacou-se pela sua originalidade, criatividade e impacto em múltiplas dimensões – artística, educativa, cultural e social –, promovendo uma reflexão profunda sobre as fronteiras entre conhecimento e criatividade”, destaca o comunicado do CPF.

No entender deste centro, “este reconhecimento celebra não apenas o talento artístico e abordagem à ciência da Marionet, mas também o seu compromisso em criar pontes que enriquecem o panorama cultural e científico português”.

A companhia recebeu a notícia com “imensa alegria e orgulho e foi até um momento muito emotivo”, admitiu a diretora de produção, Francisca Moreira, já que estavam a “entrar em palco para a estreia do último projeto, 'O Virtuoso'”.

“Além do prémio, foram as palavras que nos dirigiram. Além dos parabéns pelo nosso trabalho e por o considerarem extraordinário, disseram-nos que, mais do que este prémio, gostavam de continuar a apoiar a Marionet e isso abre-nos novas oportunidades e possibilidades para o futuro”, revelou Francisca Moreira.

O prémio “é muito a cara” da companhia que cruza as artes com a ciência e isso, assumiu à agência Lusa a diretora de produção, “é muito o trabalho” desta estrutura que nasceu em 2000 e, agora, com o prémio de 25.000 euros vai “respirar melhor”.

O valor será “um enorme apoio” à atividade da companhia que também conta com “um apoio sustentado” da Direção-geral das Artes (DGArtes) e com 30.000 euros por ano da Câmara Municipal de Coimbra.

“Este prémio permite-nos criar novos projetos e, especialmente, chamar mais pessoas para trabalhar connosco”, reconheceu Francisca Moreira.

A companhia, que até há um ano, contava com quatro pessoas, “graças a um prémio, no ano passado, foi possível ir buscar mais duas, uma a meio tempo” e estava-se a “viver o problema de terem de sair". "Agora, garantidamente elas vão ficar”, e continuarão a ser seis elementos, adiantou a diretora de produção.

O prémio vai também permitir “melhorar projetos previstos” para as comemorações dos 25 anos e até criar novos projetos. Por exemplo, acrescentou, a autora Marta Poiares “está a escrever um livro dos 25 anos com recolha de testemunhos e entrevistas”.

“É um trabalho que está a ser gravado em vídeo, mas só ia sair o livro, por falta de verbas. Agora vai ser possível fazer um documentário, tal como gostaríamos que acontecesse”, revelou à agência Lusa a diretora de produção.

O prémio total do CPF é de 50.000 euros, a dividir por duas áreas: Arte e Ciência e Cidadania e Solidariedade.

A Marionet ganhou 25.000 euros e os outros 50% foram atribuídos, em ‘ex aequo’ a dois projetos: "Movimento Transformers", da Associação Juvenil Transformers, que "capacita crianças e jovens em risco de exclusão social, incentivando a sua participação ativa na comunidade", e "voluntariaMENTE", da Pista Mágica – Associação, "que une o voluntariado à promoção da saúde mental, estimulando o envolvimento ativo da comunidade como agente de transformação".

“Ambos os projetos se destacaram pela sua capacidade de replicação, impacto na promoção da coesão comunitária e pela resposta inovadora a desafios sociais atuais e complexos”, justifica o CPF.